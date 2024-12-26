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▲民眾黨主席柯文哲，因捲入京華城容積、政治獻金案，遭裁定羈押禁見113天，稍早已抵達北檢。（圖／NOWnews攝影中心）

民眾黨主席柯文哲被控於台北市長任內，有收賄、圖利、公益侵占、背信等4大罪，今（26）日北檢上午偵結起訴，對柯文哲提起公訴求刑28年6月。知名律師陳君瑋受訪指出，此案件是涉及4大罪行，其中收賄求刑15年，可事實上收賄最高可判無期徒刑，最關鍵的重點在於「收賄金額」，且以過去案例來說，貪污在審判中有機會找到更多金流，因此最終判決也有增加刑期的可能。知名律師陳君瑋（熊大律師）受訪指出，柯文哲遭求刑28年6個月，是包含4大罪行累計，收賄15年、侵佔政治獻金5年、侵佔木可公司6年、眾望基金會背信2年6月。且事實上收賄最高可判無期徒刑，以柯文哲目前涉收賄侵佔的千萬款項來看，求刑並沒有特別高。一般來說，進入法院審理刑度有可能再下修，不過以貪污案為例，審判當中檢警有機會找到更多金流，。陳君瑋也提到，議員應采薇京華城容積率案涉收賄4000萬元，柯文哲目前卻只查出1710多萬，不排除後續後續有其他金流遭查出，且不光是現金，若建商有承諾完工後贈送房子，也屬於收賄的不法所得。1、違背職務收受賄賂罪嫌、主管監督事務圖利罪嫌：京華城只有19年，不符合都更條件 ，都委會委員都反對，柯文哲卻堅持放行，最後收到1500+210萬的賄款，成立犯罪。2、公益侵占罪嫌：邱珮琳、謝國樑長輩給的政治獻金，都變成柯文哲個人財產；柯文哲肖像權領出政治獻金，轉作為木可員工薪水，構成侵佔。3、薪資背信案：挪用「眾望基金會捐款」支付「競選總部與政黨薪水」陳君瑋也進一步說明，為何選在12月26日偵結？有可能是扣押鼎越土地在法院於12月25日確定，後續檢察官比較沒有後顧之憂，不法所得可以拿的回來。至於朱亞虎（北市府兵役局前局長）為何能夠緩起訴，是因為他是第一個願意供出犯罪，成為犯罪破口，而從起訴書中可以看到包括陳智菡、許甫、學姊、吳怡萱、陳宥丞都將另案偵辦。