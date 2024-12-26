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詹皇抱怨聖誕大戰取消專屬球衣！今（26）日早晨是美國時間的聖誕節，NBA舉行一年一度的聖誕大戰，其中又由洛杉磯湖人交手金州勇士的「勇湖大戰」戲碼最受到矚目。今年的聖誕大戰格外受到重視，因為是相隔6年後，再度出現「勇湖大戰」，不過他也在比賽前，透過個人社群平台X發文寫道：「自從2003年進入NBA以來，詹皇幾乎每年都會參與聖誕大戰，因此所以可能對於此變動，有更深刻的感受。