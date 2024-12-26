詹皇抱怨聖誕大戰取消專屬球衣！今（26）日早晨是美國時間的聖誕節，NBA舉行一年一度的聖誕大戰，其中又由洛杉磯湖人交手金州勇士的「勇湖大戰」戲碼最受到矚目。但在比賽開打前，湖人球星「詹皇」LeBron James在個人社群平台發文，抱怨指出聖誕大戰取消過往的專屬球衣，因為那感覺就像收到禮物一樣，所以讓他感到相當失望。
詹皇也想拆禮物 抱怨沒有聖誕專屬球衣
今年的聖誕大戰格外受到重視，因為是相隔6年後，再度出現「勇湖大戰」，也是詹皇生涯第4次在聖誕節對決勇士的Stephen Curry，讓他在開打前夕受訪時，都感性表示：「這滿有趣的，因為我不知道我們兩個還會對到幾次。」
不過他也在比賽前，透過個人社群平台X發文寫道：「沒有聖誕節專屬球衣真的很糟糕！，以前走進更衣室看到這些球衣時，那種感覺真的很棒，就像收到了一份聖誕節禮物。」
自從2003年進入NBA以來，詹皇幾乎每年都會參與聖誕大戰，因此所以可能對於此變動，有更深刻的感受。根據美國媒體《ESPN》記者Brianna Williams報導指出，取消聖誕節專屬球衣的原因，是NBA在2017年更換了球衣贊助商，由Adidas更換為Nike，而Nike並沒有針對聖誕節進行設計球衣。
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今年的聖誕大戰格外受到重視，因為是相隔6年後，再度出現「勇湖大戰」，也是詹皇生涯第4次在聖誕節對決勇士的Stephen Curry，讓他在開打前夕受訪時，都感性表示：「這滿有趣的，因為我不知道我們兩個還會對到幾次。」
不過他也在比賽前，透過個人社群平台X發文寫道：「沒有聖誕節專屬球衣真的很糟糕！，以前走進更衣室看到這些球衣時，那種感覺真的很棒，就像收到了一份聖誕節禮物。」
自從2003年進入NBA以來，詹皇幾乎每年都會參與聖誕大戰，因此所以可能對於此變動，有更深刻的感受。根據美國媒體《ESPN》記者Brianna Williams報導指出，取消聖誕節專屬球衣的原因，是NBA在2017年更換了球衣贊助商，由Adidas更換為Nike，而Nike並沒有針對聖誕節進行設計球衣。