年末跨年到樂園玩也是一大樂趣，暢玩遊樂設施且多家樂園都將有煙火施放，可以倒數迎新年兼看璀璨煙火。《NOWnews今日新聞》整理全台四家樂園跨年煙火派對內容，還有優惠整理一次看。
📍六福村
六福村歡慶45周年，今年首度舉辦「六福跨年YA派對」，而且12月31日當晚18:00後可以免費入園，民眾需提早登記，限額萬人，目前名額已滿，之前有預約民眾可在官網（按此）查詢或取消。
六福村還另外推出可搭乘大怒神、笑傲飛鷹，參與倒數看煙火，票價2025元，包含六福村主題遊樂園門票1張、保溫瓶1個、耶誕禮物包1個與星巴克午茶1份，同樣也已約滿。官網另有單人、雙人、三人、學生票、學童票等各式優惠組合
📍麗寶樂園
麗寶樂園推出全台最大「天空之夢」摩天輪動畫秀加跨年煙火，跨年倒數時刻全台最大的「天空之夢」摩天輪動畫秀＋超級吸睛的「高密度璀璨煙火秀」，今年並首次與《Garena 傳說對決》合作，推出「2025傳說對決麗寶跨年演唱會」，演唱會將邀請到魏如萱、美秀集團表演。
麗寶樂園渡假區有260家店鋪及全台最美之稱的渡假休閒型OUTLET MALL，與最佳親子飯店「麗寶福容大飯店」及擁有全球唯一的斷軌式雲霄飛車「搶救地心」以及32項歡樂的娛樂設施的「探索世界」遊樂園等多元特色。麗寶樂園也推出優惠，即日起至 1 月 1 日（三）止， 只要於麗寶樂園渡假區票亭購票時出示《傳說對決》遊戲畫面，即可享受探索世界雙人全票買一送一(原價1,300元)，及天空之夢摩天輪雙人搭乘劵優惠價350元(原價700元)的獨家好康。
📍劍湖山
劍湖山世界將有長達一公里的環繞式多層次煙火與高空煙火彈遍布全樂園夜空，「400架無人機」主題燈光展演，千米環繞式「滿山花火」視覺震撼，打造歡樂「888秒」跨年秀。
劍湖山推出跨年全日暢玩699元，午後暢玩13:00起499元，星光暢玩20:00後299元。另有大學生玩樂園瘋跨年，全日暢玩399元。
另有即日起至明年1月31日期間限定的優惠，只要是當天壽星，出示身分證件即可享門票100元優惠；即日起至1月27日為止，只要穿粉色上衣，或是設籍在雲林縣、身分證字號有P，都享門票399元優惠，購票、驗票及入園期間皆須保持本人衣著。
📍義大世界
高雄義大世界煙火秀堪稱全台最長、最盛大的跨年煙火秀，今年999秒演出中有中低空煙火採用西班牙頂級煙火彈，重現環場跑動煙火，還有全台獨家的「光之柱煙火」、國際大秀規模等級的高空煙火巨幕等。
義大世界推出「摩天輪VIP跨年派對」，晚間22:30在摩天輪平台欣賞音樂演出，跨年時刻再以VIP超近距離視角，感受煙火搖滾區的絢爛與震撼，單人觀賞票只要888元，還加贈義大世界購物廣場100元電子抵用券，摩天輪6人包廂，另贈6張樂園門票，只要6,999元，只在義大世界網路商城獨家販售。
另外可參加「皇家酒店與天悅飯店星光宵夜場」，兩家飯店將於晚間10點後在一樓戶外指定區域推出Buffet，吃美食又看煙火，大人1,099元起、7-12歲孩童690元起，3-6歲幼童200元起；天悅9樓空中花園還有「星光燦爛BBQ」，晚間19:30開始，提供一系列珍饈美饌、現煎燒烤料理，小孩2,500元+10%、大人3,500元+10%。
若想看免費煙火，建議至義守大學六大觀賞區(綜合教學大樓前、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮以及大門旁草皮)，12月31日當晚6點校園將開放。
義大世界除了跨年夜派對，也推出最新優惠，即日起至114年1月12日止的每週六日及元旦當天，推出「有鄰真好」回饋方案，只要設籍在高雄市，憑相關證件大人只要450元、12歲以下孩童只要10元。
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六福村歡慶45周年，今年首度舉辦「六福跨年YA派對」，而且12月31日當晚18:00後可以免費入園，民眾需提早登記，限額萬人，目前名額已滿，之前有預約民眾可在官網（按此）查詢或取消。
六福村還另外推出可搭乘大怒神、笑傲飛鷹，參與倒數看煙火，票價2025元，包含六福村主題遊樂園門票1張、保溫瓶1個、耶誕禮物包1個與星巴克午茶1份，同樣也已約滿。官網另有單人、雙人、三人、學生票、學童票等各式優惠組合
📍麗寶樂園
麗寶樂園推出全台最大「天空之夢」摩天輪動畫秀加跨年煙火，跨年倒數時刻全台最大的「天空之夢」摩天輪動畫秀＋超級吸睛的「高密度璀璨煙火秀」，今年並首次與《Garena 傳說對決》合作，推出「2025傳說對決麗寶跨年演唱會」，演唱會將邀請到魏如萱、美秀集團表演。
麗寶樂園渡假區有260家店鋪及全台最美之稱的渡假休閒型OUTLET MALL，與最佳親子飯店「麗寶福容大飯店」及擁有全球唯一的斷軌式雲霄飛車「搶救地心」以及32項歡樂的娛樂設施的「探索世界」遊樂園等多元特色。麗寶樂園也推出優惠，即日起至 1 月 1 日（三）止， 只要於麗寶樂園渡假區票亭購票時出示《傳說對決》遊戲畫面，即可享受探索世界雙人全票買一送一(原價1,300元)，及天空之夢摩天輪雙人搭乘劵優惠價350元(原價700元)的獨家好康。
📍劍湖山
劍湖山世界將有長達一公里的環繞式多層次煙火與高空煙火彈遍布全樂園夜空，「400架無人機」主題燈光展演，千米環繞式「滿山花火」視覺震撼，打造歡樂「888秒」跨年秀。
劍湖山推出跨年全日暢玩699元，午後暢玩13:00起499元，星光暢玩20:00後299元。另有大學生玩樂園瘋跨年，全日暢玩399元。
另有即日起至明年1月31日期間限定的優惠，只要是當天壽星，出示身分證件即可享門票100元優惠；即日起至1月27日為止，只要穿粉色上衣，或是設籍在雲林縣、身分證字號有P，都享門票399元優惠，購票、驗票及入園期間皆須保持本人衣著。
📍義大世界
高雄義大世界煙火秀堪稱全台最長、最盛大的跨年煙火秀，今年999秒演出中有中低空煙火採用西班牙頂級煙火彈，重現環場跑動煙火，還有全台獨家的「光之柱煙火」、國際大秀規模等級的高空煙火巨幕等。
義大世界推出「摩天輪VIP跨年派對」，晚間22:30在摩天輪平台欣賞音樂演出，跨年時刻再以VIP超近距離視角，感受煙火搖滾區的絢爛與震撼，單人觀賞票只要888元，還加贈義大世界購物廣場100元電子抵用券，摩天輪6人包廂，另贈6張樂園門票，只要6,999元，只在義大世界網路商城獨家販售。
另外可參加「皇家酒店與天悅飯店星光宵夜場」，兩家飯店將於晚間10點後在一樓戶外指定區域推出Buffet，吃美食又看煙火，大人1,099元起、7-12歲孩童690元起，3-6歲幼童200元起；天悅9樓空中花園還有「星光燦爛BBQ」，晚間19:30開始，提供一系列珍饈美饌、現煎燒烤料理，小孩2,500元+10%、大人3,500元+10%。
若想看免費煙火，建議至義守大學六大觀賞區(綜合教學大樓前、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮以及大門旁草皮)，12月31日當晚6點校園將開放。
義大世界除了跨年夜派對，也推出最新優惠，即日起至114年1月12日止的每週六日及元旦當天，推出「有鄰真好」回饋方案，只要設籍在高雄市，憑相關證件大人只要450元、12歲以下孩童只要10元。