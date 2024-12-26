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NBA聖誕大戰焦點對決，湖人今天作客挑戰勇士，兩位當家球星「詹皇」LeBron James、Stephen Curry（柯瑞）表現都相當精彩，前者帶走史上最多11勝及500分里程碑，後者狂轟生涯最佳的38分，最後決勝時刻還有兩人正面對決戲碼，賽後兩位傳奇也相擁致意。Curry今天是James和Curry生涯第4次在聖誕大戰碰頭，前者攻下31分4籃板10助攻，後者進帳38分1籃板6助攻，打破過往總是遭遇「聖誕劫」的低迷表現，還在最後12.9秒，當著James面前砍進一記高難度外線，讓全場球迷陷入瘋狂。Curry第四節包辦17分，尤其比賽倒數8.9秒，勇士邊線球傳進來，他持球只不到2秒隨即砍進大號三分球，追平比數，可惜最後遭湖人Austin Reaves上籃準絕殺，這也讓James在這4次對決中，以3勝1負保持領先，而生涯53次交手，則是Curry佔優的29勝24負。此外，James於2018年轉戰湖人，促成首次有Curry和他在的「勇湖聖誕大戰」，當時湖人以127：101大勝，只是James拉傷腹股溝，只打21分鐘，Curry也延續自己在聖誕節的低迷表現，17投僅5中，得15分，相隔6年兩位傳奇歲數增加了不少，但油箱依舊加滿油，打出史上最精彩的一次聖誕節對決。