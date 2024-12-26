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道奇日籍防護員揭秘大谷翔平！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，旅美後身材逐漸壯碩，打擊力量也有明顯成長，連續數年全壘打數突破35轟，更有球迷將他旅美前後的身材做對比，發現有驚人差異。大谷翔平本季專職「一刀流」打者後，在道奇效力長達20多年的防護員中島陽介，並且還原世界大賽Ｇ2中，