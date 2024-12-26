道奇日籍防護員揭秘大谷翔平！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，旅美後身材逐漸壯碩，打擊力量也有明顯成長，連續數年全壘打數突破35轟，更有球迷將他旅美前後的身材做對比，發現有驚人差異。道奇日籍防護員中島陽介，近日就在日本節目上透露，大谷翔平的肌肉觸感異於常人，或許也是他表現如此驚人的原因之一。
連續4年都上看40轟 大谷肌肉有秘密
大谷翔平本季專職「一刀流」打者後，不僅打擊數據更上一層樓，更同步發展盜壘能力，完成史無前例的「50轟、50盜」壯舉，並且連續近4年賽季，分別轟出46轟、36轟、44轟以及今年生涯新高的54轟，打擊成績不斷向上提升。
在道奇效力長達20多年的防護員中島陽介，在日本電視台《NHK》的節目中就透露，大谷翔平的肌肉非比尋常：「真的很驚人，準確來說，他的肌肉一碰就會有回彈的感覺，和多明尼加、美國的頂尖選手都不一樣。」
並且還原世界大賽Ｇ2中，大谷翔平因為盜壘所以受傷的狀況，表示當下就考慮兩種狀況，一是肩膀脫臼，二是手腕受傷，中島陽介接著說：「感覺就像在看著孩子帶傷比賽的感覺，雖然自己沒有疼痛，但卻能感受到他的痛苦。」
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大谷翔平本季專職「一刀流」打者後，不僅打擊數據更上一層樓，更同步發展盜壘能力，完成史無前例的「50轟、50盜」壯舉，並且連續近4年賽季，分別轟出46轟、36轟、44轟以及今年生涯新高的54轟，打擊成績不斷向上提升。
在道奇效力長達20多年的防護員中島陽介，在日本電視台《NHK》的節目中就透露，大谷翔平的肌肉非比尋常：「真的很驚人，準確來說，他的肌肉一碰就會有回彈的感覺，和多明尼加、美國的頂尖選手都不一樣。」
並且還原世界大賽Ｇ2中，大谷翔平因為盜壘所以受傷的狀況，表示當下就考慮兩種狀況，一是肩膀脫臼，二是手腕受傷，中島陽介接著說：「感覺就像在看著孩子帶傷比賽的感覺，雖然自己沒有疼痛，但卻能感受到他的痛苦。」