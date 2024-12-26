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北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今（26）日依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴民眾黨主席柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。針對是否會收回20%的容積獎勵，北市府表示，接下來的兩週之內，由副市長李四川擔任召集人來召開行政調查小組會議，召集各個局處以及外部的專家學者，來研究後續相關處置作為。台北市長蔣萬安今日前往行政院出席院會，並於會前受訪。針對北檢恐起訴柯文哲，京華城容積率20%是否會收回？蔣萬安表示，事實到哪就處理到哪，如果今天起訴會視起訴書的內容，來全面了解，一切都會依法辦理。北市府發言人殷瑋表示，大家都很關心京華城相關的案子，現在正在研究起訴書的內容，也會在接下來的兩週之內，由李四川擔任召集人來召開行政調查小組會議，召集各個局處以及外部的專家學者，來研究後續相關處置作為。