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▲吉伊卡哇造型磁鐵夾3入，400點+149元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇餐具組，400點+199元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇絨毛吊飾共3款，400點+379元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇透明直傘，400點+299元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇造型盤共3款，400點+249元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇浮雕杯共3款，400點+249元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇絨毛筆袋共2款，400點+449元。（圖／業者提供）

▲7-11即起開賣一番賞「庫洛米盛裝打扮抽抽樂」，每抽300元，共計有70抽。（圖／7-11提供）

全家吉伊卡哇集點加價購活動驚喜補貨！昨（25）日開賣湧入大批粉絲瘋搶，一度導致APP大當機，今（26）官方驚喜宣布好評加賣，於今（26）日下午2點起正式開搶，每訂單限購5個，本波商品為預購，預計2025年4月中下旬出貨，《NOWnews》整理吉伊卡哇周邊7款週邊怎麼買？多少錢？一次看。全家便利商店攜手「吉伊卡哇」推出集點加價購活動，12月25日一上市秒完售，官方宣佈，今（26）日下午2點起加碼補貨，不過本波加碼商品為預購，預計於2025年4月中下旬出貨，每訂單限購5個，商品數量有限，售完為止。點選全家會員APP中的「兌點趣」，選擇兌點商城中的「吉伊卡哇」，就可用線上支付的方式下單想要的商品。全家會員APP→兌點趣→兌點商城→ 點選「吉伊卡哇」12月26日14:00◾吉伊卡哇造型磁鐵夾3入，400點+149元◾吉伊卡哇餐具組，400點+199元◾吉伊卡哇絨毛吊飾共3款，400點+379元◾吉伊卡哇透明直傘，400點+299元◾吉伊卡哇造型盤共3款，400點+249元◾吉伊卡哇浮雕杯共3款，400點+249元◾吉伊卡哇絨毛筆袋共2款，400點+449元此外，7-11即起開賣一番賞「庫洛米盛裝打扮抽抽樂」，每抽300元，共計有70抽，獎項包括庫洛米絨毛娃娃、室內燈、毛毯、造型玩偶吊飾、飾品盒、迷你提袋、點心碗、毛巾、地墊，最後賞為庫洛米造型手提袋。