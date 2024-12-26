台灣民眾黨黨主席柯文哲今（26）日遭北檢起訴，北檢召開記者會宣布柯文哲涉嫌2大案偵查終結，對柯文哲等11人提起公訴，其中柯文哲涉嫌4大罪，北檢求刑28年6個月。而北檢提供的起訴書超厚，電子檔案更高達190頁之多，讓許多民眾非常頭痛看不完，結果有網友卻意外發現，在起訴書中有隱藏爆點，147頁的內容柯文哲自稱是「雍正皇帝」，讓許多人全看傻眼。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「柯文哲的起訴書厚到有190頁是要怎麼看！耐心細讀之後，除了那些收賄跟吸金手法之外.....傻眼的是147頁真的有夠精彩，柯文哲自稱自己是雍正皇帝欸，是在開什麼玩笑啊？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「甄嬛傳看太多是不是？還自稱雍正帝真傻眼」、「檔案名稱還有朕.doc勒！看到都快吐血了」、「都什麼年代了還有人稱自己是皇帝，阿不就好險沒給他當總統，笑死人」、「跪求北檢打起訴書的人是誰，我不相信她在電腦前沒有笑」、「那也正剛好，目前是演到皇上駕崩的橋段了吧？」
柯文哲起訴書147頁遭瘋傳！自稱雍正皇帝全場傻眼
從網友的發文內容，記者實際找到柯文哲起訴書的第147頁，是檢方在柯文哲行動硬碟中找到的相關資料，這段檢方除了發現寫有「小沈+數字1500的Excel檔案」之外，還另外找到「朕.doc」、「上諭.doc」兩個檔案。
其中在「朕.doc」的檔案打開之後，可以看到上面寫著「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」；另外在「上諭.doc」，開啟則可以看到，「朕不是明朝萬曆皇帝」、「廷議制度」等內容，相關截圖在社群被大量轉載，眾多人對柯文哲自稱雍正皇帝感到非常傻眼。
柯文哲起訴書爆點內容不意外！2015年就認了：我本來就是雍正
事實上，在起訴書上看到這些內容雖然令大批民眾感到意外，但有在關注柯文哲的人應該都知曉他其實透露過自己欣賞雍正，一直將雍正當成學習榜樣，2015年接受《TVBS》專訪的時候就曾經表示：「我本來就是雍正啊，日批奏章2萬字，最後吐血而亡。」
而有關這種帝制的發言其實也不只在起訴書147頁有提及，記者發現在起訴書109頁，北檢也提到柯文哲過去聽聞蔡壁如在公開節目談話後，曾經傳訊告訴蔡壁如：「今天看妳上節目，但臣議其君，死罪」等內容，這段話在2014年時，蔡壁如就曾經出面爆料過，柯文哲最常對他們說：「朕是暴君，不是昏君，臣議其君，死罪！」如今柯文哲被北檢起訴，這些言論全被寫進起訴書，又掀起一波話題。
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「甄嬛傳看太多是不是？還自稱雍正帝真傻眼」、「檔案名稱還有朕.doc勒！看到都快吐血了」、「都什麼年代了還有人稱自己是皇帝，阿不就好險沒給他當總統，笑死人」、「跪求北檢打起訴書的人是誰，我不相信她在電腦前沒有笑」、「那也正剛好，目前是演到皇上駕崩的橋段了吧？」
柯文哲起訴書147頁遭瘋傳！自稱雍正皇帝全場傻眼
從網友的發文內容，記者實際找到柯文哲起訴書的第147頁，是檢方在柯文哲行動硬碟中找到的相關資料，這段檢方除了發現寫有「小沈+數字1500的Excel檔案」之外，還另外找到「朕.doc」、「上諭.doc」兩個檔案。
其中在「朕.doc」的檔案打開之後，可以看到上面寫著「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」；另外在「上諭.doc」，開啟則可以看到，「朕不是明朝萬曆皇帝」、「廷議制度」等內容，相關截圖在社群被大量轉載，眾多人對柯文哲自稱雍正皇帝感到非常傻眼。
柯文哲起訴書爆點內容不意外！2015年就認了：我本來就是雍正
事實上，在起訴書上看到這些內容雖然令大批民眾感到意外，但有在關注柯文哲的人應該都知曉他其實透露過自己欣賞雍正，一直將雍正當成學習榜樣，2015年接受《TVBS》專訪的時候就曾經表示：「我本來就是雍正啊，日批奏章2萬字，最後吐血而亡。」
而有關這種帝制的發言其實也不只在起訴書147頁有提及，記者發現在起訴書109頁，北檢也提到柯文哲過去聽聞蔡壁如在公開節目談話後，曾經傳訊告訴蔡壁如：「今天看妳上節目，但臣議其君，死罪」等內容，這段話在2014年時，蔡壁如就曾經出面爆料過，柯文哲最常對他們說：「朕是暴君，不是昏君，臣議其君，死罪！」如今柯文哲被北檢起訴，這些言論全被寫進起訴書，又掀起一波話題。
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