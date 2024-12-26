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▲柯文哲起訴書超厚，電子檔更高達190頁，有網友發現147頁記載柯文哲硬碟內容中，柯文哲自稱自己是雍正皇帝，讓大批網友傻眼。（圖/北檢提供）

▲民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利、政治獻金侵占案，台北地檢署今（26）日起訴柯文哲，求處總計28年6月徒刑。（圖／NOWnews攝影中心攝）

▲柯文哲2015年接受媒體專訪時就表示自己是雍正皇帝，如今硬碟內相關內容被寫進起訴書，讓大批選民感到非常傻眼。（圖／記者李政龍攝）

台灣民眾黨黨主席柯文哲今（26）日遭北檢起訴，北檢召開記者會宣布柯文哲涉嫌2大案偵查終結，對柯文哲等11人提起公訴，其中柯文哲涉嫌4大罪，北檢求刑28年6個月。而北檢提供的起訴書超厚，電子檔案更高達190頁之多，讓許多民眾非常頭痛看不完，一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「柯文哲的起訴書厚到有190頁是要怎麼看！耐心細讀之後，除了那些收賄跟吸金手法之外.....貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「那也正剛好，目前是演到皇上駕崩的橋段了吧？」從網友的發文內容，，相關截圖在社群被大量轉載，眾多人對柯文哲自稱雍正皇帝感到非常傻眼。事實上，在起訴書上看到這些內容雖然令大批民眾感到意外，而有關這種帝制的發言其實也不只在起訴書147頁有提及，如今柯文哲被北檢起訴，這些言論全被寫進起訴書，又掀起一波話題。