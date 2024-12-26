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▲李珠珢頭頂（紅圈處）疑似有落髮危機。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼李珠珢未來會待在南韓還是往海外發展，備受球迷關注。（圖／李珠珢IG）

南韓起亞虎啦啦隊人氣成員李珠珢以鵝蛋臉、精緻五官和170公分身高，受封「AI美人」，她大跳魔性「三振舞」的影片在台灣爆紅，7月來台交流掀起旋風，盛傳明年有望加盟中職，日前李珠珢傳出和經紀公司APEX解約，至今鮮少公開露面。有網友近日回顧李珠珢的應援影片，驚覺她疑似鬼剃頭，掉髮有些明顯，憂心女神的身心狀況。網友翻出一支李珠珢過去上球場工作時的影片，其中一段，她彎下腰、低頭找尋物品，清楚可見天靈蓋的地方，有面積不小的白色頭皮，與以往豐沛的髮量有些差距，似乎深陷掉髮危機，粉絲心疼留言：「掉頭髮嗎」、「壓力太大嗎？頭髮看起來變少了」、「是不是太累啊？這裡看髮縫變大了！」9月初，李珠珢因為身體不適沒有排班，最後一則應援的貼文停在8月27日，之後的4則文章都跟啦啦隊無關，所屬的起亞虎10月底奪下今年系列賽總冠軍，李珠珢也只發布奪冠徽章的限時動態，讓女神離開老東家的消息甚囂塵上。據韓媒《MyDaily》獨家報導，李珠珢確實已經與經紀公司APEX解約，也確定退出起亞虎專屬啦啦隊，目前李珠珢處於休息的狀態，她剛好趁這段時間思考自己未來的動向，台灣球迷則向她招手，許願女神真的能夠來台灣發展，嘗試拓展海外市場。