我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市昨（25）日適逢耶誕節休市一日，少了外部影響，台北股市今（26）日開盤上漲55.95點、來到23276.08點，隨後走勢震盪，終場漲點收斂至26.81點或0.12%，收在23246.94點，日K連3黑，成交量再度縮小到3013.93億元。大盤開高走低，中小型股也走勢雷同，櫃買指數開盤上漲0.17點、來到256.58點，盤中最高來到258.12點，不過也隨著大盤漲幅收斂，終場上漲0.77點或0.3%，收在257.18點，站上月、年線關卡。今日個股成交量排行榜前五名為：佳能、友訊、泰金寶-DR、新盛力、順達；個股成交值排行榜前五名為：順達、台積電、聯鈞、佳能、鴻海。權值股漲多跌少，權王台積電盤中再度無力，今日平盤價1085元開出後，盤中最高來到1090元、上漲5元，不過終場再度收在平盤價1085元，日K連3黑。鴻海則是以187.5元開出、上漲1元，最高來到189元，終場上漲1元或0.54%，收在187.5元，日K連3黑，挹注大盤指數就有4點。此外，年底作帳行情啟動，鴻家軍今日也同步走高，位速亮燈漲停來到28.2元，新普、誠美材、榮創上漲逾2%。IC設計龍頭聯發科以1420元開出後，隨後一路走高，最高來到1430元，終場上漲10元或0.71%，收在1420元，日K連3黑，挹注大盤指數就有4點。也帶動IC設計族群走高，天擎亮燈漲停來到54元，立積很可惜尾盤漲停打開，終場上漲逾9%，原相上漲逾8%，聚積、虹冠電上漲逾5%，驊訊、久昌上漲逾4%，威盛、松翰、瑞昱上漲逾3%。此外，今日走強的族群大多都是續強股，首先是BBU概念股，多檔再攻上漲停板，包括興能高、新盛力、西勝、AES-KY，其他個股也有好表現，加百裕上漲逾7%，順達上漲逾5%，全漢上漲逾4%，新普上漲逾2%。時序越接近全球科技盛事CES大展，機器人概念股表現就越強勁，原相上漲逾8%，時碩工業上漲逾5%，威盛、松翰上漲逾3%，台灣精銳、東元上漲逾2%。此外，機器人的眼睛就是由光學鏡頭負責，也因此相關概念股今日也續強，多檔再度亮燈漲停，包括玉晶光、揚明光、新鉅科、保勝光學，聯一光很可惜漲停打開，終場上漲逾9%，大立光上漲逾3%，來到2675元。此外，集團作帳行情也發生在威盛集團，由宏達電攻上漲停價48.95元領軍，立衛上漲逾9%，建漢上漲逾5%，威鋒電子、全達上漲逾4%，威盛上漲逾3%。也同樣帶動元宇宙概念股今日也有漲勢，宏達電、玉晶光、揚明光、位速攻上漲停，建達上漲逾5%，威鋒電子、驊訊上漲逾4%，威盛、瑞昱、霹靂上漲逾3%。非電族群由生技族群領軍，近日傳出中國醫院又爆人潮，有外電報導，中國急性呼吸道傳染病入冬後呈現持續上升趨勢，市場憂心又掀大傳染，也因此生技族群今日掀起漲停潮，包括毛寶、美德醫療-DR、佑全、合世、優盛、亞諾法，其他個股也有好表現，太景*-KY尾盤漲停打開，上漲逾9%，皇將上漲6%，長佳智能、高端疫苗、國光生上漲逾5%，瑞基、美時、南光、馬光-KY、台微醫、健喬上漲逾4%。