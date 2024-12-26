我是廣告 請繼續往下閱讀

年底集團作帳行情啟動！今（26）日輪到宏達電所在的威盛集團。在宏達電攻上漲停的領軍下，集團個股都有不俗的表現，連帶也讓元宇宙概念股也有上攻的動力。美國股市昨日適逢耶誕節休市一日，少了外部影響，台北股市今日開盤上漲55.95點、來到23276.08點，隨後走勢震盪，終場漲點收斂至26.81點或0.12%，收在23246.94點，日K連3黑，成交量再度縮小到3013.93億元。今日威盛集團表現強勁，由宏達電領軍，開盤立即攻上漲停價48.95元，並且一路鎖死漲停價到收盤，漲停價委買張數高達30063張，日K連2紅、並且站上所有均線。同樣拉抬集團股一起向前衝，立衛上漲逾9%，建漢上漲逾5%，威鋒電子、全達上漲逾4%，威盛上漲逾3%。此外，宏達電的走高也帶動元宇宙概念股走強，除了宏達電之外，玉晶光、揚明光、位速攻上漲停，建達上漲逾5%，威鋒電子、驊訊上漲逾4%，威盛、瑞昱、霹靂上漲逾3%。不過，宏達電已經連續26季虧損，市場關注何時能轉虧為盈，HTC全球業務副總裁黃昭穎日前表示，宏達電近年「有系統、有意識地在轉型」，硬體方面持續投資，但會增加高毛利軟體內容和加值服務銷售，預估每年都有高雙位數成長比例。宏達電攜手高雄市政府與港務公司合作打造「VIVELAND VR虛擬樂園棧柒庫」，正式開幕，位於高雄棧貳庫商圈，預期將可受惠郵輪及駁二藝術特區每年超過400萬人次的觀光人潮，目標在1年內獲利。宏達電11月合併營收為新台幣3.27億元，月增46.17%、年減6.27%，累計今年前11月合併營收為新台幣26.85億元，年減29.01%。而威盛11月合併營收為新台幣23.01億元，創單月營收歷史次高，月增40.7%、年增28.6%；累計前11月合併營收為新台幣143.44億元，年增27.5%。法人看好，威盛搶進AI商機將邁入收成期，不僅今年起相關效益陸續爆發，明年開始收取量產權利金後，將帶動營收、獲利的表現。