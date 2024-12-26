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民眾黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案，今（26）日北檢依《貪污治罪條例》違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴，求處28年6個月。對此《三立新聞》記者馬郁雯曾過去揭露柯文哲案，遭指造謠甚至是陪睡，如今柯文哲遭起訴，她提出三點聲明，強調自己做新聞自己負責，反觀藍白惡意抹黃，煽動輿論對她進行人格抹滅，「如今潮水退了，證明民眾黨全部沒穿褲子」。馬郁雯說，4個月過去了，京華城北檢偵查終結，對柯文哲求刑28年6個月，這頁頁白紙黑字，該還她法院認證的「公道」了，從9月1日檢廉到柯文哲住家搜索，自己則在6日獨家新聞揭露，一指關鍵的隨身碟被查扣，當中包含神秘帳冊，以EXCEL形式紀載，包括沈慶京1500萬，與此同時，多次強調單位是「萬元」，另也爆料這份表格中，包括了科技業大老、集團總裁以及政治人物。馬郁雯表示，然而在當天晚上，民眾黨在社群平台公然造謠、扯謊，全黨上下怒罵《三立新聞》做假新聞、製圖嘲諷《三立新聞》與《鏡週刊》抹黑造謠比賽領先，更宣稱1500萬是指下午3時、不是金額，整整4個月來，包含黃國昌、陳智菡、吳怡萱等人，持續嘲笑北檢、操弄輿論，直到此刻，還在造謠1500萬查無金流，實在無恥至極。馬郁雯也提出三點聲明，首先「我做的新聞，我負責」，針對自己的報導內容，已善盡查證義務且核實到最後一刻才揭露，事實證明1500萬元的內容精準無誤，另外神秘帳冊中科技業大老、集團總裁、政治人物更是事實，而為何僅做頭銜揭露，是不希望模糊事件焦點，陸續檢調也約談科技業大老黃崇仁、集團總裁王令齡，而政治人物則是基隆市長謝國樑自行坦承給了柯文哲200萬元（當中這一筆也被檢方認定為涉嫌公益侵占）。其次，馬郁雯表示，藍白惡意「抹黃」渲染，煽動輿論她進行人格抹滅、踐踏記者採訪專業。自己跑新聞近12年，跑過社會、政治，接觸管道多元，藍白刻意把「檢調線」與「檢察官」畫上等號，以「抹黃方式」進行鋪天蓋地的攻擊，造成的傷害無以復加，「如今潮水退了，證明民眾黨全部沒穿褲子」。先前北檢分他字案調查公務人員洩密證實，偵查不公開規範中，記者不在此限，且自始自終消息來源都不是檢廉相關調查人員。第三，馬郁雯指出，在工作崗位的一天，始終競競業業，公信力的建立不容易，愛惜羽翼便是唯一，紛紛擾擾的4個月，面對惡意的輿論與鋪天蓋地的政治攻擊，慶幸身邊始終有一位重要的人站在我身旁，我一樣挺直腰桿，耐心的等待北檢的起訴書，事後也證明，真相不容被抹滅。最後馬郁雯表示，這一役，自己挺過去了，謝謝一路上支持她的每一個人，也謝謝家人最難熬之際給予最大的空間，強調自己仍熱愛這份工作，只要在崗位上的一天，「揭發真相，我不會缺席」。