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台鐵票價擬明（2025）年調漲，今年曾召開董事會討論票價調漲事宜，但遭到董事會退回。不過，交通部長陳世凱日前表態要台鐵票價明年春節後務實討論，台鐵董事長杜微今（26）日在立法院交通委員會表示，票價合理化方案預計明年春節後，也就是明年2月送董事會討論。台鐵今年公司化，但虧損持續擴大到120億元，首要就是討論已凍漲超過28年的票價調漲問題。雖然今年底，台鐵公司召開董事會討論，但因票價調整評估資料等，使得調漲案被撤案退回。立法院交通委員會今日審查台鐵公司114年度預算，立委林國成表示，台鐵公司預計3年內現金收支平衡，2026年起不再舉債，2028年轉虧為盈，但卻傳出台鐵票價要進行調整，顯示經營未見改善還加速惡化，將算盤打到民眾身上，要求台鐵票價董事會通過後需交到交委會專案報告。對此，杜微表示，台鐵票價預計明年春節後再送董事會討論，董事會若通過，再向交通委員會報告，後續也會依照程序報交通部票價審議委員會討論，並提報行政院。杜微表示，台鐵票價按照立法院審查的計算公式，會有一個合理報酬率，算出來票價後再調整反饋，常客不會收到那麼高報酬率，中長途也要保有競爭優勢，也不會收全額報酬率，會有反饋到各個收費方式的機制，包含定期票、常客優惠、中長途票價遞遠遞減等，會有更優惠方式，票價檢討將在立法院公式下反饋，很多方法可以讓票價降下來和扣回來。杜微表示，預計明年春節後，也就是明年2月召開董事會，將會再提報票價合理化方案討論，相關內容定案後，也會公開向外界說明。