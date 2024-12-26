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中國肺炎疫情再度升溫！根據外電報導，中國疾控中心日前發布全國呼吸道傳染病監測情況，急性呼吸道傳染病呈現持續上升趨勢，也因此引發市場關注，資金進駐生技概念股，今（26）日多檔亮燈漲停。中國疾控中心日前警告，症狀與流感、COVID-19相近的「人類間質肺炎病毒」（HMPV，中國稱「人類偏肺病毒」）感染病例，入冬後在中國明顯增加，尤其以14歲以下及北方省區尤其明顯。老年人及幼童都是感染的高危險群，且目前暫無疫苗及藥物可治療。根據中國、香港媒體指出，人類間質肺炎病毒是一種會引起急性呼吸道感染的病毒，有醫療衛生專家警告，是人類影響最大三大病毒第一，卻不為多數人所知，HMPV病毒是直到2001年才由荷蘭研究人員首次發現，目前也沒有相應的疫苗和抗病毒藥物可供治療。臨床症狀與流感及COVID-19相近，患者會出現咳嗽、鼻塞、發燒、呼吸急促等不適症狀。此外，不只中國也出現傳染性疾病，連日本近期也開始出現大規模流感疫情，台灣民眾包括感冒、新冠肺炎升溫，近來國人入醫院頻率也增加了，都引發國人對於傳染病再起的擔心。也因此生技股今日受到資金追捧，包括毛寶、美德醫療-DR、佑全、合世、優盛、亞諾法，其他個股也有好表現，太景*-KY尾盤漲停打開，上漲逾9%，皇將上漲6%，長佳智能、高端疫苗、國光生上漲逾5%，瑞基、美時、南光、馬光-KY、台微醫、健喬上漲逾4%。此外，口罩概念股也走勢強勁，恆大、康那香亮燈漲停，南六上漲逾7%，新麗上漲逾1%。