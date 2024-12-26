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▲SJ今年8月在台北小巨蛋開唱時，就許願「2025唱進台北大巨蛋」。（圖／NOWnews資料照）

繼周杰倫、張惠妹（阿妹）接連登上台北大巨蛋開唱後，今（26）日根據《鏡週刊》爆料，「少女時代」太妍、Super Junior（SJ）也將跟進，成為第一組站上大巨蛋的韓星，時間還傳出是在2025年3月，但根據《NOWnews今日新聞》採訪結果，一切仍在洽談中，沒有定案。SJ今年8月17日在台北小巨蛋開唱時，提到明年是團體成軍20週年，當時他們就聽聞台北大巨蛋落成，誰會是站上大巨蛋開唱的藝人新聞吵得沸沸揚揚，利特就跟上時事新聞，許願明年出道20週年「在台北大巨蛋跟粉絲同歡」，SJ也是第一組開口要唱大巨蛋的韓團；多年未參加SJ演唱會的希澈，還傳出有望加入20週年演唱會行列，計劃未成立就掀起熱議。沒想到，今天就有消息指出SJ有望成為「第一組站上大巨蛋的韓星」，但根據採訪了解，一切都未定案。除了SJ，同門師妹「少女時代」隊長太妍，也被爆出明年3月要唱進台北大巨蛋，雖然太妍是票房保證，每每小巨蛋的演唱會票券一票難求、座無虛席，但台北大巨蛋的座位數是小巨蛋的3倍以上，是否經的起市場考驗與完售，也是主辦單位考量的關鍵。而這也一樣，仍在洽談階段，尚未確定。