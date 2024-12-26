太陽聖誕夜甜蜜復仇金塊！鳳凰城太陽球星日前交戰丹佛金塊，以27分分差慘敗，並且吞下3連敗，今（26）日在主場再戰金塊。太陽隊內雙槍「KD」Kevin Durant、Bradley Beal個別都拿下27分，合力轟出54分，率領球隊以110：100擊敗金塊，以甜蜜復仇之姿，拿下聖誕大戰的勝利。
Booker缺陣無妨 太陽雙槍轟下金塊
太陽主將Devin Booker，由於左腹股溝受傷，缺席本場和金塊的聖誕大戰，比賽開局太陽雖然在進攻端展現不俗，但金塊Nikola Jokic單節砍下15分，讓雙方比分相當接近，直到半場結束，金塊取得58：56的些微領先。
兩隊易籃後，金塊攻勢不順，頻頻遭到太陽拉開比分，反觀太陽則是維持進攻節奏，最終就以1110：100擊敗金塊。本場比賽太陽雙槍挺身而出，Kevin Durant攻下27分、4籃板、6助攻，Bradley Beal也貢獻27分、4助攻、4抄截，且Tyus Jones也有17分表現。
而在金塊方面，Nikola Jokic拿下25分、15籃板，Michael Porter Jr.攻下全隊次高的22分，雙星之一的Jamal Murray出手次數較少，僅攻下13分、6籃板、6助攻。
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太陽主將Devin Booker，由於左腹股溝受傷，缺席本場和金塊的聖誕大戰，比賽開局太陽雖然在進攻端展現不俗，但金塊Nikola Jokic單節砍下15分，讓雙方比分相當接近，直到半場結束，金塊取得58：56的些微領先。
兩隊易籃後，金塊攻勢不順，頻頻遭到太陽拉開比分，反觀太陽則是維持進攻節奏，最終就以1110：100擊敗金塊。本場比賽太陽雙槍挺身而出，Kevin Durant攻下27分、4籃板、6助攻，Bradley Beal也貢獻27分、4助攻、4抄截，且Tyus Jones也有17分表現。
而在金塊方面，Nikola Jokic拿下25分、15籃板，Michael Porter Jr.攻下全隊次高的22分，雙星之一的Jamal Murray出手次數較少，僅攻下13分、6籃板、6助攻。