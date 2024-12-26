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太陽聖誕夜甜蜜復仇金塊！鳳凰城太陽球星日前交戰丹佛金塊，以27分分差慘敗，並且吞下3連敗，今（26）日在主場再戰金塊。太陽主將Devin Booker，由於左腹股溝受傷，缺席本場和金塊的聖誕大戰，兩隊易籃後，金塊攻勢不順，頻頻遭到太陽拉開比分，反觀太陽則是維持進攻節奏，最終就以1110：100擊敗金塊。而在金塊方面，