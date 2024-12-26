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台北股市今（26）日終場上漲26.81點或0.12%，收在23246.94點，日K連3黑，成交量再度縮小到3013.93億元；其中三大法人合計買超44.29億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連4買」買超30.88億元；投信結束連2賣「由賣轉買」，今日買超1.69億元；自營商（自行買賣）「連4買」買超11.72億元，合計三大法人買超44.29億元。美國股市昨日適逢耶誕節休市一日，少了外部影響，台北股市今日開盤上漲55.95點、來到23276.08點，隨後走勢震盪，終場漲點收斂至26.81點或0.12%，收在23246.94點，日K連3黑，成交量再度縮小到3013.93億元。大盤開高走低，中小型股也走勢雷同，櫃買指數開盤上漲0.17點、來到256.58點，盤中最高來到258.12點，不過也隨著大盤漲幅收斂，終場上漲0.77點或0.3%，收在257.18點，站上月、年線關卡。權值股漲多跌少，權王台積電盤中再度無力，今日平盤價1085元開出後，盤中最高來到1090元、上漲5元，不過終場再度收在平盤價1085元，日K連3黑。鴻海則是以187.5元開出、上漲1元，最高來到189元，終場上漲1元或0.54%，收在187.5元，日K連3黑，挹注大盤指數就有4點。此外，年底作帳行情啟動，鴻家軍今日也同步走高，位速亮燈漲停來到28.2元，新普、誠美材、榮創上漲逾2%。IC設計龍頭聯發科以1420元開出後，隨後一路走高，最高來到1430元，終場上漲10元或0.71%，收在1420元，日K連3黑，挹注大盤指數就有4點。今日個股成交量排行榜前五名為：佳能、友訊、泰金寶-DR、新盛力、順達；個股成交值排行榜前五名為：順達、台積電、聯鈞、佳能、鴻海。