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▲李敏鎬近期勤跑新劇《問問星星吧》宣傳行程。（圖／李敏鎬IG）

▲李敏鎬被追問感情問題，作勢以上洗手間為由離開錄影現場。（圖／TEO 테오 YouTube）

▲▼李敏鎬（上圖）、孔曉振在《問問星星吧》迸發出神祕火花。（圖／Netflix）

「長腿歐巴」李敏鎬、「男神收割機」孔曉振主演的科幻愛情影集《問問星星吧》明年1月4日上線，兩人近日上綜藝節目宣傳新戲，主持人拷問李敏鎬現在有沒有女朋友，他嚇到傻笑，以「尿遁」躲避提問，讓現場的工作人員忍不住放聲大笑。李敏鎬和孔曉振日前上諧星張度練主持的YouTube節目《Salon Drip2》，首次登上網路綜藝節目的李敏鎬，坦言自己很緊張，但又表示跟編導開會時，有說喜歡比較不拘束、辛辣的問題，任何事都可以聊，孔曉振還在一旁幫腔：「妳真的可以問他不自在的問題！」張度練一聽，下一秒立刻丟出一連串敏感問題，問李敏鎬「現在正在談戀愛嗎」、「你至今跟幾位藝人交往過？5人以上還是5人以下？」只見李敏鎬火速離開座位，稱自己受訪結束，要離開了，張度練虧：「不自在對吧？你要去哪裡？」李敏鎬說：「讓我去一下廁所！」而張度練趕緊把李敏鎬請回座位，繼續調侃他：「如果你想要我讓場面變得不自在，我可以讓它像荊棘一樣難熬，也可以變成火煉地獄。」李敏鎬笑彎了腰，連忙道歉：「是我錯了！」綜藝感滿滿的互動令人發笑。類 型：科幻、職場、浪漫喜劇、成長導 演：朴信宇編 劇：徐淑香語 言：韓文集 數：16主 演：李敏鎬（飾演：孔 龍）、孔曉振（飾演：金伊芙）吳正世（飾演：姜江秀）、韓智恩（飾演：崔高恩）、金柱憲（飾演：朴東雅）開播日：2025年1月4日～2025年2月23日收 看：Netflix