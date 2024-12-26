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前台北市長柯文哲涉收賄公益侵占，今遭求刑合計28年半，過去他在任台北市長期間，數度擔任中華職棒開球嘉賓，有次在大雨中開球，工讀生仍敬業在雨中等他開完球拉帆布，只是他曾說過看棒球無聊，「看過程幹什麼？浪費時間。」儘管後續改口仍遭批評，被球迷記恨至今。2020年7月，柯文哲出席台北教育局舉辦的推動經典閱讀系列活動時，笑說《老人與海》這本書很無聊，「就翻到最後面看結果就好了，跟看棒球一樣，看前半局，然後看比數結果就好，看過程幹什麼？浪費時間。」引起球迷群情激憤。儘管柯文哲事後改口，「陳佩琪是兄弟象的球迷，問題是我以前在當醫生還是現在當市長，都是他們去看棒球興高采烈回來跟我講比數，就這樣，因為我根本沒時間去看棒球，沒辦法，我不可能坐在球場三個鐘頭，我每次去職棒開球都是丟完球就走了」在任期間，柯文哲數度為中職開球，5年前天母球場迎來獅象大戰，賽前就下起大雨，但仍進行開球儀式，柯文哲縮短致詞內容，提到台北市相當支持棒球，冠名台北市成棒球隊興富發，後來北市府斥資8000萬整修的天母棒球場草皮完工後，他也特別擔任紀念賽的開球嘉賓，該回發言特別謹慎，兩度強調棒球是台灣的國球。