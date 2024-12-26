我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《無限可能：假如...？》充滿炫目刺激的畫面，觀眾直呼等待一年等到最終季，非常值得。（圖／Disney+提供）

▲《無限可能：假如...？》最終季仍有很多的超級英雄登場，故事都和觀眾熟知的「正傳」有不同的改編。（圖／Disney+提供）

漫威最腦洞大開的動畫影集《無限可能：假如...？》第3季已於12月22日正式上線，每日更新一集，是漫威迷歡度年底假期的最佳選擇。《無限可能：假如...？》推翻觀眾對超級英雄的既定印象，開創出不同的可能，在全球各地都締造亮眼收視成績。第3季將是全劇的最終季，導演保證將比前兩季還要更盛大、更精彩，目前除了尚氣、月光騎士會現身，《X戰警》系列的暴風女也要出場對抗巨大怪物，會有值得觀眾期待的精彩場面。做為《無限可能：假如...？》的最終季，導演布萊恩安德魯斯坦言投注的心力遠大過前兩季，將結合奇幻、科幻、及浪漫愛情等元素打造全新故事。在《007》系列扮演龐德的CIA好友的傑佛瑞萊特聲音演出的「觀察者」，帶領漫威粉絲進入不同多重宇宙的超級英雄世界，觀賞經典角色做出意外的抉擇，使他們的世界突變為偏離漫威電影宇宙的新版本。在首集「假如...浩克對抗機甲復仇者呢？」可以看到大家熟悉的復仇者聯盟各自乘坐巨大機器人，對抗綠巨人浩克衍生而成、多達數千隻的伽瑪野獸，首集就有此超乎想像的場面，也讓粉絲直呼過癮，大讚：「等待一年果然是值得的。」除此之外，《無限可能：假如...？》許多前兩季的人氣角色，包括卡特隊長、卡霍莉等也回歸，而粉絲們熟悉的星際異攻隊、美國隊長以及綠巨人浩克自然不會缺席，傑佛瑞萊特開心表示經歷過前兩季，已經越來越享受其中，相較於前兩季的摸索，這次更精準掌握「觀察者」獨有的神祕感，也認為這個角色一直在進化，「我仍然覺得『觀察者』還有很多可能性，他的存在很特別，擁有無所不能的力量，又有種特別的幽默感，我只能說我非常喜歡這個角色」。《無限可能：假如...？》第三季已於Disney+ 獨家熱播中。