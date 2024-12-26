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▲週五（27日）受到南風雲系影響，各地降雨機率高，加上強烈大陸冷氣團逐漸靠近，明天感受上濕冷。（圖／中央氣象署提供）

▲週五南方水氣影響，各地降雨機會高。（圖／中央氣象署提供）

▲週末水氣轉乾，週日到週一清晨輻射冷卻效應讓低溫更顯著，北部、中南部空曠地區及花東縱谷幾乎是寒流的感受。（圖／中央氣象署提供）

今（26）日東北季風增強，隨即明（27）日入冬首波強烈大陸冷氣團逐漸靠近，加上南方水氣移入影響，全台各地有降雨機會，低溫下探攝氏10度，週末到週一清晨加上輻射冷卻影響，感受上冷到像是寒流，但白天就會快速回溫，一直到下週二跨年夜有東北季風增強，氣溫再下降。中央氣象署技正謝佩芸指出，目前台灣受到東北季風影響，加上北方有顯著高壓系統發展，南下過程中帶來明顯冷空氣，今天桃園以北、東半部雲量較多，中南部則是多雲到晴天氣，北台灣、東北部攝氏約19度，中南部可到攝氏26度至27度，南北溫差大，南來北往需要留意穿搭。今晚水氣逐漸增加，深夜到明天清晨各地降雨機率提高，為多雲有小雨或毛毛雨，今晚到明天清晨氣溫也會逐漸下降，中部以北約攝氏14、15度，感受上偏冷。週五（27日）受到南風雲系影響，各地降雨機率高，加上強烈大陸冷氣團逐漸靠近，明天感受上濕冷，不過週六（28日）水氣就會離開，轉為乾冷天氣，僅東半部、基隆北海岸及大台北有零星下雨，水氣逐漸減少。週日至下週一降雨機率低，各地多雲到晴的天氣。跨年夜、元旦（31日、1日）受到另一波東北季風影響，桃園以北、東半部雲量增多，有短暫雨發生，中南部跨年夜雲量增多。溫度方面，明（27日）強烈大陸冷氣團影響，各地開始降溫，最冷時間點在週日清晨，週末水氣離開，中部以北低溫約攝氏11度至13度，部分地區有機會出現10度以下低溫。明天冷空氣南下加上降雨，各地都有明顯轉冷的感覺，，下週一冷氣團減弱後，氣溫快速回升。下一波冷空氣會在跨年夜影響，目前預估強度以東北季風為主，不過是否會調整還需要進一步觀察。