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▲NFL國家美式足球聯盟聖誕大戰熱度不如NBA。（圖／美聯社／達志影像）

▲LeBron(左)與Stephen Curry上演頂尖對決，成為聖誕大戰的焦點。（圖／美聯社／達志影像）

湖人隊在聖誕節的經典對決中以115：113險勝勇士後，LeBron James 在賽後發表了一番意味深長的聲明「聖誕快樂，送給我家裡的家人，我很快就會回去。我愛NFL，但聖誕節是我們（NBA）的日子，」LeBron透過美國媒體《ESPN》表示。近年來，NBA收視率因多方面因素有所下滑，包括三分球過量與例行賽價值的下降。相比之下，NFL自2020年開始每逢聖誕節都會安排至少一場比賽，但今年的兩場賽事——「烏鴉對德州人」與「酋長對鋼人」——均以大比分結束，缺乏社群媒體的熱度，無法與NBA製造的話題性相比擬。LeBron與Stephen Curry這對傳奇對手再次在聖誕節碰頭，成為這場經典對決的亮點。LeBron以31分、10助攻展現其近40歲仍維持高水準的競技狀態，證明了自己不可撼動的歷史地位。而Curry則以38分和8記三分，繼續彰顯他作為NBA射手革新者的影響力，激勵了整整一代球員。NBA此舉可謂精心安排，將兩位最具市場號召力的巨星放在聖誕檔期對決，不僅提高了比賽觀賞性，也重燃了球迷的興奮感。對於LeBron和Curry來說，這場對決可能是他們最後一次在聖誕節正面交鋒，兩人的歷史地位讓這場比賽成為經典。隨著LeBron與Curry逐漸接近職業生涯尾聲，下一位NBA聖誕節的旗手成為外界關注的焦點。