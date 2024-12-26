湖人隊在聖誕節的經典對決中以115：113險勝勇士後，LeBron James 在賽後發表了一番意味深長的聲明，向NFL喊話，宣布12月25日是屬於NBA的日子。儘管他也表達了對橄欖球的熱愛，但他堅定地指出，聖誕節是籃球的舞台。
「聖誕快樂，送給我家裡的家人，我很快就會回去。我愛NFL，但聖誕節是我們（NBA）的日子，」LeBron透過美國媒體《ESPN》表示。
NBA與NFL的聖誕之爭
近年來，NBA收視率因多方面因素有所下滑，包括三分球過量與例行賽價值的下降。然而，聖誕節對NBA而言，是重新點燃球迷熱情的關鍵日子，這一天的賽事向來是NBA賽季的重要節點，吸引許多球迷關注。
相比之下，NFL自2020年開始每逢聖誕節都會安排至少一場比賽，但今年的兩場賽事——「烏鴉對德州人」與「酋長對鋼人」——均以大比分結束，缺乏社群媒體的熱度，無法與NBA製造的話題性相比擬。
LeBron與Curry再度交鋒，打造經典之戰
LeBron與Stephen Curry這對傳奇對手再次在聖誕節碰頭，成為這場經典對決的亮點。LeBron以31分、10助攻展現其近40歲仍維持高水準的競技狀態，證明了自己不可撼動的歷史地位。而Curry則以38分和8記三分，繼續彰顯他作為NBA射手革新者的影響力，激勵了整整一代球員。
NBA此舉可謂精心安排，將兩位最具市場號召力的巨星放在聖誕檔期對決，不僅提高了比賽觀賞性，也重燃了球迷的興奮感。對於LeBron和Curry來說，這場對決可能是他們最後一次在聖誕節正面交鋒，兩人的歷史地位讓這場比賽成為經典。
下一代接棒者的期待
隨著LeBron與Curry逐漸接近職業生涯尾聲，下一位NBA聖誕節的旗手成為外界關注的焦點。今年首次登場的Victor Wembanyama展現了新星潛力，但無論是市場號召力還是比賽觀賞性，他要達到LeBron與Curry的高度，仍需時間磨練。
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NBA與NFL的聖誕之爭
近年來，NBA收視率因多方面因素有所下滑，包括三分球過量與例行賽價值的下降。然而，聖誕節對NBA而言，是重新點燃球迷熱情的關鍵日子，這一天的賽事向來是NBA賽季的重要節點，吸引許多球迷關注。
相比之下，NFL自2020年開始每逢聖誕節都會安排至少一場比賽，但今年的兩場賽事——「烏鴉對德州人」與「酋長對鋼人」——均以大比分結束，缺乏社群媒體的熱度，無法與NBA製造的話題性相比擬。
LeBron與Curry再度交鋒，打造經典之戰
LeBron與Stephen Curry這對傳奇對手再次在聖誕節碰頭，成為這場經典對決的亮點。LeBron以31分、10助攻展現其近40歲仍維持高水準的競技狀態，證明了自己不可撼動的歷史地位。而Curry則以38分和8記三分，繼續彰顯他作為NBA射手革新者的影響力，激勵了整整一代球員。
NBA此舉可謂精心安排，將兩位最具市場號召力的巨星放在聖誕檔期對決，不僅提高了比賽觀賞性，也重燃了球迷的興奮感。對於LeBron和Curry來說，這場對決可能是他們最後一次在聖誕節正面交鋒，兩人的歷史地位讓這場比賽成為經典。
下一代接棒者的期待
隨著LeBron與Curry逐漸接近職業生涯尾聲，下一位NBA聖誕節的旗手成為外界關注的焦點。今年首次登場的Victor Wembanyama展現了新星潛力，但無論是市場號召力還是比賽觀賞性，他要達到LeBron與Curry的高度，仍需時間磨練。