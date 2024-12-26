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北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今（26）日依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴民眾黨主席柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。民眾黨今日下午舉行國際記者會，痛批北檢押人取證，偵查4個月沒說出收賄的時間、地點，黃國昌更嗆北檢查不出藏錢地點，「這不是政治追殺，什麼是政治追殺、這不是羅織入罪，什麼是羅織入罪。」。黃國昌一開始在簡報時痛批，他觀看北檢今天的記者會內容，記者會上起訴的內容，包括給媒體的新聞資料，關押的柯文哲4個月之後，拿不出任何新的、像樣的證據，竟然感誣指柯文哲收受不法賄賂，北檢竟然心虛到不接受任何的提問，到目前為止也不敢公布證據清單。因為根本找不到證據。黃國昌痛批，北檢說柯文哲收受賄賂，但是指控找不到金流，親自收了1500萬，但是說不出什麼地方收了1500萬，只是在起訴書中毫無證據的指控，黃國昌也痛批黨檢媒聯手抹黑，構陷柯文哲入罪。黃國昌指出，柯市府時期京華城案申請是依照《都市計畫法》第24條，「地主本就可以自提都市計畫，交由該縣市政府都委會討論、辦理」。黃國昌也提出學者楊智傑、施威全的見解，強調柯文哲沒有違反法令、更沒有明知故犯。黃國昌也拿出賴清德擔任台南市長期間容積獎勵由180%變成400%，痛批「賴能柯不能」、高雄國賓飯店容積獎勵1142$，也是「綠能柯不能」，當初都委會的決議委員沒被起訴，但是尊重都委會決議的柯文哲卻被起訴，「這不是政治追殺，什麼是政治追殺、這不是羅織入罪，什麼是羅織入罪。」黃國昌痛批，就貪污治罪條例查不到1500，過去4個月黨檢媒聯手要污衊柯文哲的人格，全台灣最優秀的檢察官押柯文哲4個月竟出現「某時地」，這種辦案品質，「這不是政治追殺，什麼是政治追殺、這不是羅織入罪，什麼是羅織入罪。」黃國昌提到，北檢起告訴書終於釐清這4個月所有抹黑的內容，1500萬不在陳佩琪的戶頭、不在柯文哲的家裡，也沒有將虛擬貨幣換成冷錢包、也沒有在市長室，也沒有在本週出現在新加坡，有政治人物與名嘴說在化糞池，台灣民眾黨也公開呼籲過請北檢趕快去查化糞池。黃國昌更批評，台北地檢署不僅擅長政治辦案，也非常擅長政治操作，在缺乏證據的情況下，希望藉由媒體頭版炒作「柯文哲被求刑28年」，這個抹黑的行動從今天正式起訴持續進行。黃國昌提到，一早就有幾位特定媒體問他「柯文哲被判了28年半有什麼回應？」他質疑，什麼時候台灣的民主法治已經淪落到，檢察官片面起訴的求刑成為法院判決的內容？這樣的目的非常清楚，在第一時間透過媒體渲染操作，營造柯文哲罪大惡極的輿論殺人氛圍。