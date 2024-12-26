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緬甸近年來發生內戰，導致泰緬邊境難民暴增，而緬甸「KK園區」所在地克倫邦（Karen）近日爆發霍亂，疫情造成至少300人感染、2人死亡。鄰近的泰國達府也傳出4起病例，促使泰國政府緊急關閉邊境，防止霍亂進一步擴散。綜合外國媒體報導，泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）23日宣布，將暫時關閉與緬甸接壤的達府邊境一個月，同時加強邊境管制，積極監控非法越境行為，並加強檢查貨運運輸，力求阻斷霍亂的跨境傳播。根據我國衛生福利部，霍亂是一種急性細菌性腸道傳染病，潛伏期通常為2至3天，透過食用受污染的食物或水傳播。由於霍亂弧菌對胃酸的抵抗力不佳，通常須吃入大量的細菌才會致病，但在胃酸不足或胃部切除過的人或免疫機能較差者，則少量的細菌即可能致病。感染症狀為大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭等。疾管署提醒，由於霍亂弧菌可久存於汙水中，一旦生食受汙染水域捕獲的海鮮（特別是甲殼類或貝類），就有可能遭受感染，因此應避免食用生魚片、生蠔或未熟貝類等。此外，食物應充分煮熟，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染；應飲用煮沸後的水；非立即食用的食物應加蓋後置入冰箱保存；保持良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，正確使用肥皂及清水洗手，以降低感染風險。