我是廣告 請繼續往下閱讀

▲山記魚仔店的菜色以鮮魚料理為主，不少饕客都喜愛這裡的當日鮮魚做成的魚湯。（圖／翻攝自山記魚仔店FB）

▲「山記魚仔店」在Google上收穫破千則評論，平均4.1顆星。（圖／翻攝自Google評論）

▲原本歇業的阿英海產粥，已從12月開始又重新營業。（圖／翻攝自臉書粉專）

在台南市府前路經營25年的「山記魚仔店」原本今年8月無預警熄燈，當時引起不少府城在地老顧客扼腕，停業4個月後如今又敲敲開始營業。山記魚仔店先是臉書粉專引用老闆山哥在個人臉書貼文「魚仔店一步一步完成中，感謝新的夥伴用心的付出。」再過幾日，果然許多網友都在各社群平台提及「山記魚仔店」已強勢回歸，將試營運到2025年1月17日，並將於1月18日正式開幕。位於台南中西區府前路的人氣知名小吃「山記魚仔店」，主打每日現撈新鮮漁獲烹調的海鮮料理，尤以深海魚湯最受歡迎，從石斑魚吃到鱸魚都可以任選魚頭、下巴、嘴巴肉到魚肚，還有超多人點名鮭魚蒸飯，另外，還有各式生魚片、手捲等，老顧客還低調推薦辣味魚肝花膠此菜。飄香25年的「山記魚仔店」，在Google上共有破千則評論，平均分數高達4.1顆星。8月突然無預警宣布熄燈之後，近日終於重新營業，而歇業了4個月的變化，，在Threads也已有許多網友搶著評論，普遍都提及用餐環境變得更舒適。重新營業的小吃名店也不只山記魚仔店，北市大安區排隊名店「阿英海產粥」原本也因老闆娘身體狀況欠佳，原先爆出歇業消息，後來也從12月之後又恢復營業，但營業時間改成下午16:00~00:00，並公布了新菜單。還提前宣告過完年要漲價，但顧客紛紛留言表示安慰，甚至有網友留言說是「2024年末最令人期待的回歸」。