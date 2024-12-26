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▲蹦闆願意進行二番戰，且這次雙方都直接使用10盎司拳套。（圖／記者李政龍攝）

▲統神賽後質疑裁判評分不公，更在昨（25）日直播中親口表示願意進行2番戰。（圖／記者李政龍攝）





《拳上2024》統神vs蹦闆拳賽在12月21日打完，最終由蹦闆獲裁判判定勝出，賽後統神持續質疑裁判給分標準，爭議還在延燒中。對此，昨（25）日雙方也再度約定二番戰，統神更要求賭注提高到200萬元，最快2週內就有機會上壘台。《拳上2024》在12月21日結束當下，統神就在擂台上質疑裁判給分標準，「這是一個不公平的比賽啊，笑死人欸！ 他剛剛打我我有退嗎？我一步都沒有退欸，你們裁判是怎麼判的啊？欸不是，我一步都沒有退然後判我輸喔？被我打到流鼻血的贏喔？有沒有邏輯啊？不是啊 ，我把他打到噴鼻血，這樣算我輸喔？他打我，我一步都沒有退耶，啊這樣算我輸喔 ，你們裁判怎麼判的啦！」隨後統神好幾次開直播覆盤重看當天的拳賽，仍堅持裁判標準有問題，無視蹦闆在擂台上的頭過低姿勢，並在23日凌晨發文列出拳賽疑點，點出6回合中共有14處詭異判決，「請問有主裁判可以這樣判的嗎？是不是有接到什麼指令？我真的很懷疑。」隨著輿論持續延燒，蹦闆也在個人粉絲群組中回應：「不用這麼久，，給他一樣6回合，，直接來拳館，裁判我出錢請，場地費我出，他這麼有自信就來吧」。而統神也在昨（25）日晚間直播中表示願意接戰，但是賭注金額將從首戰的50萬元提高至200萬元，其中一半會留給自己，「因為蹦闆本來就要給我那100萬的，你本來就是輸家，憑什麼拿我那50萬」，另一半100萬則會請粉絲們吃飯。