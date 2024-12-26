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智慧型手機年年推陳出新，台灣年銷售500萬支手機，手機零件含有許多化學元素，回收能減少大量新材料開採及減少碳排，但我國目前回收率僅約12%。環境部資源循環署公告手機回收規定，要求手機製造、輸入及販賣業者負起回收的責任，讓手機能回收後能再循環，期盼業者提出手機租賃或維修等循環服務，公告將於明(2025)年1月1日實施。根據循環署調查，超過5成民眾將舊手機閒置在家，沒有拿出來回收，進一步調查其原因包括不知道回收點、缺乏回收獎勵，以及擔憂個資外洩。本次公告之「應執行廢行動電話回收、循環服務與標示分類回收標誌之業者範圍及其他應遵行事項」，主要內容為自2026年1月1日以後製造、輸入之手機需標示分類回收標誌，且要求手機品牌及販售業者協助負起回收責任，除了於營業場所內設置廢手機回收設施，並於出入口標示回收方式、採取適當銷毀或防範措施，避免洩漏手機個資、提供消費者回收廢手機優惠。另外，為了讓手機回收行動能持續推進，且納入手機回收及手機租賃、舊機買回或維修等服務，提倡手機回收及循環使用。自2026年起，相關業者應該提報前一年度手機循環率年度執行成果報告，要求循環率應達15%以上，若未達成，應提改善計畫，隔年仍未達成，將依照資源回收再利用法規定，處以3萬至15萬罰鍰。