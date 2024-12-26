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▲▼家寧受訪時不一直笑，還說想解放自己。（圖／記者吳翊緁攝）

▲Miru（左起）、宮下玲奈、涼森玲夢、伊藤舞雪現身「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」記者會。（圖／記者吳翊緁攝）

▲辻莉莉莎（左起）、清水藍里、長澤茉里奈、森咲智美、天木純、橋本梨菜、鈴木富実奈、千歲吉野現身「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」記者會。（圖／記者吳翊緁攝）

▲長澤茉里奈有跟家寧拍影片。（圖／記者吳翊緁攝）

2024「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」今（26）日舉辦記者會，場上除了有Miru、宮下玲奈、涼森玲夢、伊藤舞雪、鈴木富実奈（鈴木富美奈）、天木純、辻莉莉莎、千歲吉野、長澤茉里奈、森咲智美、橋本梨菜、清水藍里（清水藍理）等12位夢幻女神合體，前情侶YouTuber「眾量級CROWD」Andy前女友家寧也驚喜現身台下，分享抓了「合法蘿莉」長澤茉里奈的胸部，並自爆有了新戀情，但那對象「竟是她自己」。家寧11月分手Andy後，便重新創立新頻道「秘月期POPOO」，她看到媒體拍照，也開心介紹喊出：「秘月期POPOO！」詢問為何會出席「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」，她透露是來解放自己，體驗「展現慾望」的部分，還分享已跟長澤茉里奈互抓胸部，過程有拍成影片，「我在新頻道做職人體驗，因為我對接觸這塊滿忌諱，今天算是解放一部分的慾望」。由於「秘月期POPOO！」開張後，家寧被網友指控受邪教的心靈課程影響，說話詭異、語無倫次，她開朗的表示：「你們覺得現在的我如何呢？」豈料現場媒體一陣安靜，家寧笑喊：「怎麼沉默！」但也表示私下的自己確實CLOSE，觀看我影片的時候也會自然產生微妙的變化，「就像我們彼此之間一樣」。問及還有跟Andy聯絡嗎？家寧表示沒有，彼此要先冷靜一下，但未來不排除繼續聯絡，結果話說完，自己又忍不住笑出來。她還自爆有新戀情，結果對象竟是自己，「我最近有個很棒的體驗就是我戀愛了，我戀愛的對象是自己！」家寧先自戀是好人，但話鋒一轉又說自己聖誕節一個人過，恢單後除了上班，其餘時間都是宅在家，讓人聽得霧煞煞。「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」將於12月27日至29日在「台北南港展覽館2館4樓」登場，以夢幻學院為主題，打造兩大舞台及五大寫真攝影企劃，更首創IVEVENT親密攝影會，讓粉絲們可以零距離「拍好拍滿」之外，還能獨享與女星的校園戀愛時光。記者會上，四大金卡女優率先登場，miru、宮下玲奈、涼森玲夢、伊藤舞雪輪流用中文打招呼，對於這次萬眾矚目的攝影會，宮下玲奈熱情介紹：「攝影會還原校園場景，有保健室、器材室和教室！我已經準備好每個角色的獨家姿勢，等大家來捕捉！」涼森玲夢補充，不能錯過這次福利滿滿的女優紀念卡活動，「只要擁有紀念卡，就有機會上台互動，還可以獲得女優獨家簽名拍立得3張！」因為除了攝影會外，還有粉絲握手見面會，加上AV+ VIP女優感謝祭，直接把福利加到最滿。不讓四大金卡女優專美於前，「日版林襄」辻莉莉莎和「國民情婦」森咲智美、天木純等寫真女星隨後現身，天木純聽說台灣粉絲都稱她為「純i教主」，她表示：「為了不辜負這個封號，我每天努力保養我的I CUP。」她透露為了這3天的粉絲見面會準備了不同的性感造型，要讓台灣粉絲們大飽眼福。森咲智美最後以性感女教師的口吻向粉絲喊話：「你預約了嗎？有預約才是乖學生唷！」她和所有女星們都獲得「入學證明書」，象徵「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」正式開課。