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台灣民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城容積獎勵，競選總統期間還涉政治獻金案，今（26）日北檢偵結，指控柯文哲收賄1710萬、侵占政治獻金6834萬6790元、以及挪用眾望基金會827萬等，總計共9371萬餘元，依收賄、圖利、公益侵占、背信4罪將柯文哲起訴，求刑28年6月。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，檢方今天偵結，案子將移交地院審理，接下來是至少3、4年的司法攻防。如無意外，柯文哲今天傍晚將重獲自由，回到家人的懷抱。游盈隆表示，柯文哲會是台灣政治史上的一顆流星？國內外高度關注的民眾黨主席柯文哲涉貪案，北檢今天偵查終結，早上十點召開記者會，對外說明案情。檢方以柯文哲前市長涉嫌收賄、圖利、公益侵占及背信等四大罪名，具體求刑共28年6個月，消息傳來，震撼全台。檢方今天偵結，案子將移交地院審理，接下來是至少3、4年的司法攻防。如無意外，柯文哲今天傍晚將重獲自由，回到家人的懷抱。游盈隆説，身為在野黨主席，又曾在總統大選中獲得369萬票風光落選，柯文哲無疑是台灣重量級政治人物，如今遭遇重大司法案件，對他個人及所屬政黨自然是極大的打擊，他的政治生命結束了嗎?他的台灣民眾黨能屹立不搖嗎？都是時下台灣社會最關心的問題。游盈隆表示，北檢這次對柯文哲求處重刑，刑度之重超出一般人想像，其中最重要的涉嫌收賄證據，因時、地、物都不明確的情況下，北檢只能說是基於合理的懷疑而加以起訴，這部分在地院論辯時將成攻防重點，而法院是否全盤接受檢方指控，還很難說。游盈隆也說，除了涉嫌在京華城案收賄和圖利外，柯文哲的政治獻金疑雲對其個人形象和信譽之傷害，並不下於京華城案。面對檢方所指侵占公益及背信等罪名，證據相對充足，恐怕在劫難逃。