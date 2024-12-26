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台灣港務公司今（26）日公告114年甄試計畫，預計於114年招考正、備取共228名，職缺包含師級及員級。師級報考資格為「碩士相關科系畢業」或「大學畢業並有3年相關工作經驗」，起薪為56,680元/月。預定於114年2~3月間公告甄試簡章。為因應國際市場變動及產業趨勢，港務公司透過數位與永續雙軸轉型，推展各項業務。為此，應業務需要招考航運管理、交通管理、航運技術、業務行政、法務、資訊、環保、職安衛、護理、土木、電機、機械、人力資源、政風、財務、會計等共16個類科，招考職缺地點包含基隆港、台北港、蘇澳港、臺中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港共9個港口，歡迎各領域人才加入！港務公司表示，員級職稱為高級事務員、高級技術員者，須專科以上學校相關科系畢業，起薪為48,230元/月；職稱為助理事務員、助理技術員者，高中職畢業即可報考，起薪為41,570元/月。另已規劃明(114)年參考軍公教待遇調整幅度，全體員工將再調薪3%。港務公司致力以「Flexibility彈性化的管理」、「Friendly友善職場環境」、「Family待同仁如家人」及「Future看得見的未來」4個F為軸心，打造令員工感受到幸福的職場環境。多年來持續耕耘，員工幸福有感，也讓港務公司連續多年獲得《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」及1111人力銀行「幸福企業金獎」殊榮。本次招考預定於114年2~3月間公告甄試簡章，有意加入港務大家庭者，請把握機會。甄試計畫已公告於港務公司全球資訊網(www.twport.com.tw)，後續招考資訊請持續關注港務公司網站或臉書粉絲專頁。