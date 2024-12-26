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▲信義威秀影城12廳重新裝潢、布置為金馬影展聯名影廳，頗受到觀眾的好評，也將上映一連串的佳作。（圖／台北金馬影展執委會提供）

▲《頤和園》是婁燁在中國遭禁的代表作，除了觸及六四的題材非常敏感，主角郝蕾（左）與郭曉東都有正面全裸的大膽鏡頭，也是爭議焦點之一。（圖／台北金馬影展執委會提供）

▲《白衣蒼狗》讓曾威量獲得金馬獎最佳新導演，將與他的其他短片作品一起在小型影展放映。（圖／台北金馬影展執委會提供）

金馬影展和信義威秀影城聯名合作的影廳，除了設計美觀、贏得影迷讚譽之外，也將推出一系列佳片，讓觀眾在最頂級的環境中欣賞最精彩的電影。「金馬X威秀聯名影廳」宣布將在2025年1、2月推出第61屆金馬獎最佳導演婁燁與最佳新導演曾威量的歷年影片，包括《蘇州河》、《白衣蒼狗》等代表作都將登場，其中涉及六四又有正面裸露大尺度畫面的《頤和園》，由於婁燁私自帶去坎城放映，被下達5年不得拍片的禁令，在他創作歷程中有舉足輕重的影響。今年以《一部未完成的電影》榮獲金馬獎最佳劇情片與最佳導演的婁燁，千禧年便以《蘇州河》拿下鹿特丹影展金虎獎，也讓首次擔綱主演的周迅鋒芒畢露。大膽碰觸禁忌話題的《頤和園》和《春風沉醉的夜晚》接連入選坎城影展主競賽，卻因內容題材遭到禁演和禁拍，但他仍成為中國第6代導演的代表人物。 接下來他拍攝的《浮城謎事》、《推拿》、《風中有朵雨做的雲》、《于堇：蘭心大劇院》等，也將一起在此次的影展登場。本次還會特別安排放映金馬獎最佳改編劇本得主、也是婁燁的妻子與監製馬英力近身跟拍的紀錄片《夢的背後》，讓影迷看見他在挖掘電影心靈與現實環境的真實磨合與衝突。今年金馬獎最佳新導演得主曾威量，出生於新加坡，畢業於臺北藝術大學電影創作研究所。本次影展除了放映他的得獎作品《白衣蒼狗》，還選映他的多部精采短片，包括《當冷風吹起》、《海中網》、《妹妹》等，從這些難得一見的影片，見證曾威量在內容議題和創作手法上的延續與精進，宛如目睹一位未來大導的誕生。「金馬X威秀聯名影廳」主題展，預計2025年1月3日中午12點，於威秀影城購票系統（https://goo.gl/cYb8V8）開始販售1月份放映節目場次。2月份節目場次以及專題講座等精彩活動資訊將陸續公布，敬請拭目以待。