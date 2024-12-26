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民眾黨主席柯文哲涉京華城案收賄、圖利等4罪，今（26）日遭北檢起訴求處28年6個月重刑。民眾黨下午舉行國際記者會，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，鼎越開發董事長朱亞虎之前被威京集團董事長沈慶京派到中國大陸去，卻在中國被打斷腿，返台後在醫院裡面待了很長的時間，為了報復沈慶京，朱亞虎才做出惡意指控，但連無辜的柯文哲都要拖下水，民眾黨不會坐視不管。民眾黨下午2點將於台大醫院國際會議中心召開「政治追殺 司法不公 民主倒退」國際記者會，並同步發出英文版的採訪通知，包括中央緊急應變小組3位召集人林富男、黃國昌、李偉華、民眾黨立委麥玉珍、吳春城、陳昭姿、張啟楷、林國成、林憶君、黃珊珊、中央委員張凱鈞、民眾黨新竹黨部主委李國璋、台北市議員張志豪、黃瀞瑩、秘書長周榆修等都出席。黃國昌在記者會中指稱，認罪被檢察官緩起訴的朱亞虎，當初被沈慶京派到中國大陸去，說要讓他中企擔任比較高的職位，結果朱亞虎在中國大陸被打斷腿，回來台灣後在醫院裡面待了很長的時間，朱亞虎有什麼私人恩怨？朱亞虎為了報復沈慶京做出惡意指控，那是朱亞虎與沈慶京的事情，但連無辜的柯文哲都要拖下水，民眾黨不會坐視。在審判程序當中，他相信這些真相一定會大白，朱亞虎被押後配合檢察官馬上出來，現在緩起訴全身而退，柯文哲因此落難、被構陷。黃國昌還說，拜託大家想個最簡單的事情，按照起訴書的內容，柯文哲作為市長圖利威京集團、收受不法賄款是210萬元，且是透過7個人，一個人30萬元的政治獻金到民眾黨政治獻金專戶「沒有一毛錢掉到柯文哲自己口袋」，結果檢察官查不到金流，直接把這210萬合法的政治獻金，直接換成不法的貪污收賄。黃國昌強調，相信在接下來審判程序中，一定會還給柯文哲清白。北檢起訴柯文哲的證據不堪檢驗。