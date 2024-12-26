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▲蕭秉治透露，自己創作也會遇到瓶頸，這時候就會選擇放空。（圖／記者李政龍攝）

▲蕭秉治表示，起初團體剛解散的時候很不習慣，也擔心上節目沒有爆點。（圖／記者李政龍攝）

創作歌手蕭秉治曾寫過破億神曲〈我還是愛著你〉，日前還重返台北小巨蛋開唱，也推出專輯《完人》，成績相當優異。他接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，自己新專輯的創作過程還算順利，1年前進入創作期就靈感大爆發。回想自己創作之路，他透露自己大約是高中開始發現自己會寫歌，大學畢製寫了〈LongLiuLan（攏溜連）〉，被五月天所屬公司相信音樂聽到進而出道，這首歌也收錄在團體MP魔幻力量的第一張專輯當中。蕭秉治透露，這次專輯《完人》的創作過程還算順利，因為靈感大爆發，很快就寫完11首歌，回想到上一張專輯《狂人》，當時就有3年多都寫不出歌，每次遇到瓶頸，他就會選擇放空，讓靈感自由進到腦袋。當時他放空了快1年，才終於在表演期間觀察到歌迷特別喜歡的曲風，因此寫出抒情搖滾歌曲〈毒藥〉，果然一推出反響就很不錯，曾位居KTV排行榜第2名，MV目前在YouTube也有將近3千萬點閱。蕭秉治回想起，一開始是從高中開始發現自己會創作，寫出了第一首歌曲，一心想要成為藝人，之後便將自己創作的歌曲製作成DEMO送到許多唱片公司，不過被退了好幾次。一直到〈LongLiuLan（攏溜連）〉被相信音樂聽到後，才開啟他的演藝之路。他表示，一開始自己是想當SOLO歌手，後來遇到MP魔幻力量的其中幾名成員，才有機會組成樂團，所幸和團員們也相處得很愉快。蕭秉治表示，起初團體解散的時候很不習慣，因為他上節目都不會講話，很擔心都沒什麼爆點，也很怕尷尬，沒有人可以幫忙做節目效果，他剛拿掉墨鏡的時候也很慌張，眼神中都沒有自信，也都不敢看歌迷。不過他笑說，現在已經很習慣了，可以一直和粉絲對視。至於MP魔幻力量是否還能再合體？他語帶保留地說，大家都在忙各自的事情，不願透露太多。另外，蕭秉治也分享，破億神曲〈我還是愛著你〉當年是寫給一個喜歡的女孩，那時候追了很長一段時間都沒有成功，在知道對方不會和自己在一起的情況下，他才寫出這首失戀神曲，「沒有結果，但我覺得挺好的，很感謝她沒有接受我，我才寫得出這首歌。」如今他也有愛情長跑多年的網紅女友，笑說現在情歌都是為了對方而寫的，感情相當甜蜜。