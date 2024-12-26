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▲今日下午4時8分花蓮發生芮氏規模5.2地震，最大震度達4級。（圖／中央氣象署提供）

▲0403花蓮芮氏規模7.2主震過後，截至26日，已經累積總共1783起餘震、其中445起「顯著有感」地震、1338起「小區域有感地震」。（圖／中央氣象署提供）

今（26）日下午4時8分花蓮發生芮氏規模5.2地震，最大震度達4級，氣象署地震測報中心主任吳建富指出，此為「0403餘震序列」，長期累積的能量不會透過一次地震就能完整釋放，所以陸續都還會有餘震發生，不過時間越長，餘震數會越來越少、規模也會相對減少，他也認了今年地震特別不尋常，有感地震已累計超過500個，地震比往年還要多，不過臺灣本就位處板塊碰撞區域，地震發生頻繁，提醒民眾應隨時做好防震準備。今（26）日下午4時8分發生芮氏規模5.2地震，據中央氣象署地震測報中心資料顯示，震央即在花蓮縣政府東南東方 11.8 公里 ，位於臺灣東部海 ，最大震度4級，地震深度17.1公里，屬於極淺層地震，雙北也有感搖晃。吳建富指出此為0403餘震，0403發生規模7.2地震，長期累積的能量無法靠一次地震就完整釋放，因此會有相對應餘震發生，不過餘震數量、頻率會隨著時間逐漸減少，但三不五時還是會有規模比較大的餘震，提醒民眾做好防震準備。根據氣象署地震測報中心統計，0403花蓮芮氏規模7.2主震過後，截至26日，已經累積總共1783起餘震、其中445起「顯著有感」地震、1338起「小區域有感地震」，最大規模的餘震6以上未達規模7的餘震有9起，統計所有規模5以上未達6的餘震已達97起。吳建富說明，今年有感地震已累計超過500個，統計上確實比較多，不過地震本就難以抓週期，2023年地震較少，2024年地震又特別多，沒辦法透過地震頻發推斷出後續地震的狀況，觀測上也曾有長達35至36天並無有感地震發生，不過下一個觀測到的地震，也沒有因此規模較大。提醒民眾臺灣位處板塊碰撞區域，地震發生頻繁，應隨時做好防震準備。