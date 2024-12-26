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▲LeBron(左)與Stephen Curry這對傳奇對手再次在聖誕節碰頭，成為這場經典對決的亮點。（圖／美聯社／達志影像）

▲今（26）日是睽違6年，NBA聖誕大戰再次出現「勇湖大戰」，由金州勇士在主場迎戰洛杉磯湖人，湖人小將Austin Reaves不僅完成絕殺上籃，更繳出「大三元」數據。（圖／美聯社／達志影像）

湖人後衛Austin Reaves最後一秒上籃115：113準絕殺勇士，滿足全世界渴望看到「老詹」LeBron James和Stephen Curry最後決戰戲碼。看一場少一場，第四節老詹和Stephen Curry你一拳我一掌來回對攻對轟，兩大超巨打出NBA近來少見精采好球，球迷大呼過癮。湖人在中前鋒Anthony Davis第一節只打7分鐘就扭傷左腳踝退場情況下，還能力抗勇士，老詹和Austin Reaves非凡表現帶動是關鍵，湖人在防守端打得相當夠水準，角色球員八村壘、Max Christie、Cam Reddish、Gabe Vincent、Dalton Knecht整場比賽都能打好角色球員功能，命中關鍵進球。老詹31分、10助攻，Austin Reaves26分、10籃板、10助攻大三元，第三得分點八村壘18分，奇兵Max Christie 16分，板凳菜鳥Dalton Knecht 13分，Gabe Vincent和Cam Reddish防守近乎完美對位+追防表現，都是湖人在沒有AD情況下還能贏球關鍵X因子。湖人有好有壞，但打好防守就能治百病，這才是湖人最重要警惕和決心。第一是三分球，賽前湖人教練JJ Redick曾經再次強調一個重點「我們必須出手更多三分球，創造我們需要的空間和戰術搭配」。賽前湖人三分球場均出手33.3次排第28(倒數第三)，三分命中率3成48排第21(倒數第10)。對勇士這場比賽湖人三分球出手42中15，三分命中率3成57也只能排在NBA30隊中段班，但42欠出手卻是湖人今年單場第二多。更多三分出手創造牽制力，吸引對手關注，這是重要戰略部署和戰術運用，老詹更多往禁區突破，坦克切攻擊勇士禁區，這就是製造勇士防守麻煩，顧此失彼最重大致勝因素。老詹此役22投12中，三分球4投2中，只有一次失誤，攻防效率和帶動都非常完美。三分出手更少，往禁區攻擊和突破更多，老詹打出侵略性和帶動力，這就是JJ Redick需要老詹做的事和團隊合作。第二是防守要求+溝通，儘管勇士投籃命中率+三分命中率和命中數都優於湖人，籃板球掌控也略勝湖人一點點，但湖人在防守端幾乎很少漏人，Cam Reddish、Gabe Vincent、Max Christie三名防守工兵非常出色，老詹和Austin Reaves原本就是出色又聰明防守球員，湖人有5-6名球員都能打出優質防守和溝通，直接帶動進攻手氣和進攻效率。我真受不了那些喜歡拿眼前戰績來跟上季湖人教練Darvin Ham對比的評論，Darvin Ham執教能力和抓細節+應變布陣真的差多了。湖人現在有許多好的表現，但傷兵太多輪換和鋒線可用之兵太短，這很糟，湖人管理階層需要儘快做出補強和關鍵交易。