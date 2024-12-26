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▲圖1：3大爭議法案：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

▲圖2：3大爭議法案：網路聲量與好感度比較。（圖／QuickseeK提供）

▲圖3：3大爭議法案：網路相關留言討論內容 主題風向分析。（圖／QuickseeK提供）

在民進黨19日深夜破窗占議場、立法院20日朝野大打出手後，在野黨提出的憲訴法、財劃法、選罷法三爭議法案在20日全數三讀通過。這三個修法內容包括，修通過的憲訴法要求參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時同意者數不得低於9人，被質疑在人事同意權不通過的情況下，憲法法庭會被架空；新通過的財劃法則規定，中央將增加釋出3753億元給地方政府，遭質疑會衝擊施政量能。新通過的選罷法則要求連署罷免的民眾要附上身分證影本。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察3爭議法案的這個月的網路聲量趨勢，從12月初開始，單日聲量就有上千則，16日的熱門貼文為國民黨在內政委員會闖關選罷法（修法內容是調高罷免門檻、罷免同意票須超過被罷免者當選票數，並非20日通過的版本），藍營祭出保鮮膜封門、衛生棉封鎖孔等招數，當天網路討論度衝高到3.7萬則。此後三法的網路聲量更節節升高，19日朝野開始為了隔天的院會備戰，網路聲量就有開始提升，20日大戰當天，單日網路討論度5.8萬則，熱門話題為因修法到深夜才三讀完畢，隔天各界回應修法內容，讓討論更為發酵，熱度再攀新高，來到單日9.1萬則。觀察憲訴法、財劃法、選罷法3案的網路聲量與好感度，憲訴法總聲量8.4萬則、好感度0.47，選罷法總聲量11.6萬則，好感度0.48，財劃法總聲量12.6萬則，好感度0.45。有關財劃法的熱門負面話題部分，則有卓榮泰、陳其邁、財政部的聲明與批評受網路熱議。關於選罷法的熱門負面話題，則是由綠委黃捷、時代力量主席王婉諭發動批評，黃捷拍桌怒嗆國民黨怕罷免，王婉諭則將矛頭對準昔日同志黃國昌，指責過去反對罷免要交身分證影本的黃國昌，如今為了政治利益而轉變立場。憲訴法的熱門負面話題，包括台灣刑事辯護律師協會的聲明，對新通過的修法表達嚴厲譴責，以及司法院聲明「深表遺憾」。整體而言，在三法修正通過後，發動批判而創造法案負面聲量，主要都是源自於執政團隊成員或其泛綠隊友。這3大爭議修法通過後，網友的相關留言討論內容為何？分析相關留言的主題風向，關於財劃法的相關討論中，聲量最高的討論面向為網友表示不支持藍白陣營財劃法，在高聲量的討論面向中佔總聲量的21.8%，但也有21.7%的聲量認為經費回歸地方是好事；20.2%的聲量支持藍倒閣重選展現民意，但也有18.3%的聲量為在野黨加油、18%認為在野黨摧毀民主。選罷法部分，23.2%的聲量是在反諷民進黨的民主才是民主、但也有22.6%呼籲應該倒閣重選，此外有19.2%認為罷免附身分證影本合理、但也有18.3%呼籲罷免國民黨立委，最後有16.6%呼籲團結捍衛台灣民主自由。至於憲訴法，聲量最高的討論面向為網友在討論修法重點是什麼，聲量佔24.3%、也有24.3%的聲量批評藍白癱瘓憲法法庭、19.3%認為應該倒閣重選、17.9%為國民黨立委加油，然後還有14.3%在爭論最後通過的是哪一個版本。從網友的留言話題類聚分析來看，網友對憲訴法的看法較不聚焦，對於修法的內容、重點看法討論很多；相對之下，網友對財劃法、選罷法的看法就很有定見，支持跟反對的聲音都很大，整以而言，網友對這3個法的修正意見明顯兩極化，每個法案都可以看到支持和反對的聲音。而在三個法案的討論中，都出現了呼籲倒閣、立法院全面改選的聲音，顯示民眾對於當下立院的生態似有不滿，立院改選成為熱門話題。根據過去民調，民眾對修法的支持度不低，例如民眾黨就宣稱，其黨內民調顯示，有六成民眾支持三大法修法；而在執政黨、執政黨盟友發動空戰批判修法的情況下，網友留言顯示支持修法仍有一定的聲量，可以說，在野黨推修法並非完全沒有民意支持，不過，國民黨中央恐怕需要加強指揮，讓全黨更加投入議題溝通，才不會在民進黨日後要對抗修法時，藍營毫無應對方式與準備。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com