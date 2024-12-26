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台鋼雄鷹在今年季後自由市場空手而歸，先從洋將下手補強，完成4洋投續約後，今天第5名洋將出爐，和有大聯盟經驗的投手Spenser Watkins達成共識，同時預計將網羅中信兄弟投手廖乙忠。明年是台鋼的第2個一軍球季，仍可以多使用1名洋將，可註冊5人，預計找5洋投、1洋砲，日前已經和4洋投包含小野寺賢人、吉田一将、魔鷹、後勁完成續約，而32歲的Watkins就是第5人。Watkins過去曾在2021-23年效力金鶯和運動家，3年大聯盟生涯出賽40場，31場先發，取得7勝14敗，防禦率5.87，今年在國民3A出賽25場，收下7勝7敗，防禦率4.56。此外，台鋼也要從其他球隊60人名單外好手尋找好手補強，傳出近期接觸中信兄弟投手廖乙忠，兄弟雖有意簽回，不過據悉他已和台鋼達成共識。