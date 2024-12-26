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民眾黨主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金弊案，檢方今依違反違背職務收受賄賂、圖利等4大罪起訴，並向法院求處柯28年半徒刑。由於北院20日裁准柯文哲遞交給民眾黨的辭職聲明，外界關注柯文哲若在延押庭上提出辭黨主席民眾黨是否接受？中央委員林富男今日（26）強調，就算有辭職信中央委員會也不予接受，並強調柯一定會被無保請回、繼續領導民眾黨。民眾黨下午在台大國際會議中心召開「政治追殺 司法不公 民主倒退」國際記者會，緊急應變小組共同召集人林富男、黃國昌、李偉華，民眾黨立委吳春城、張啓楷、林國成、陳昭姿、麥玉珍、黃珊珊、林憶君；中央委員張凱鈞、黨秘書長周榆修；地方議員李國璋、張志豪、黃瀞瑩；民眾黨發言人吳怡萱、戴于文、立院黨團主任陳智菡等人出席與會。中評會主委李偉華表示，這是一場政治迫害的事件，黨內整體氛圍會以中評會委員的調查為主，由於當事人現在處於收押狀況，對於重大案件的處理中評會都會請當事人到場陳述，但是目前無法進行該環節。媒體詢問柯文哲辭黨主席一事，中央委員林富男重申，民眾黨沒有代理主席的問題，也不會多頭馬車，就算柯文哲有辭職信函，中央委員會也不應該接受，民眾黨一定等柯文哲回來，柯文哲百分之百一定繼續領導民眾黨。媒體追問，若柯文哲在晚間的接押庭中親口重申要辭黨主席，民眾黨如何因應？林富男強調，現在關押柯文哲等於是在關押台灣369萬公民的期待與意志，因此民眾黨呼籲要公開審理、還柯文哲的清白，絕對相信柯文哲一定會被無保請回，因為柯沒有貪污，柯文哲一定會繼續領導民眾黨，民眾黨的主席沒有第二人選，只要柯文哲。