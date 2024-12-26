我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝盈萱（左2）出席喜憨兒照顧計畫公益活動。（圖／喜憨兒基金會提供）

▲謝盈萱昨晚疑似食物中毒，上吐下瀉一整晚。（圖／喜憨兒基金會提供）

▲謝盈萱坦言生日當天不打算慶祝，給自己最好的禮物就是「把錢存起來」。（圖／喜憨兒基金提供）

「雙金影后」謝盈萱今（26）日出席喜憨兒公益活動，記者會上被問到昨晚聖誕節怎麼過？她無奈感嘆自己在「上吐下瀉」中度過，表示自己用完餐後身體不適，懷疑是食物中毒。此外，即將在跨年夜迎來45歲生日的她，笑說目前計畫是獨自在家中過，至於給自己最好的禮物就是「把錢存起來」。謝盈萱表示自己昨日度過了相當難忘且精彩的一天，她用完餐後突然身體不適，1個人在家裡狂拉肚子，「9點多就上床睡覺，怕是食物中毒，還催吐了一下，所以整個晚上都在跟食物中毒奮戰」，原本很擔心無法順利出席今日的活動，好在今日起床後再吐了1次就舒服多了。此外，即將在31日迎來45歲生日的謝盈萱，被問到是否有慶生計畫？她表示這天去哪都人擠人，回家的交通也不方便，因此打算獨自在家中過：「我不是走跟朋友過的那種，今年沒有特別過生日的計畫，蠻享受自己1個人。」至於送自己的生日禮物，務實的謝盈萱笑說：「把錢存起來就是最好的禮物了，本來就不是太有物慾的人，每次看著存摺心裡就會很開心，今年生日一直看存摺好了！」