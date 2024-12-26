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泰國的蘇凡納布國際機場（Suvarnabhumi International Airport）展開24日和25日免費送泰迪熊活動，作為聖誕節禮物，蘇凡納布國際機場將從2024年12月28日至2025年1月1日，為旅客提供為期5天的免費停車優惠。綜合泰國媒體報導，位於泰國曼谷的蘇凡納布國際機場，為了慶祝平安夜和聖誕節，在24日、25日推出特別活動。蘇凡納布國際機場主任吉提卡宗（Kittipong Kittikhajorn）和交通部發言人魯伊富潘（KittiphonRuayfuphan），兩人攜手為旅客準備泰迪熊，作為聖誕禮物。雖然贈送泰迪熊的活動在25日已結束，不過蘇凡納布國際機場將繼續推出其他活動，來迎接即將到來的2025年，除了有樂團將在機場現場演奏至26日。另外，從28日到隔年1日泰國各地都有精彩的跨年活動。工作人員也準備了20萬份旅行套組和瓶裝水，在機場各處發放。另外，有計畫在年底前往蘇凡納布國際機場的旅客，也能透過機場的官方臉書了解最新資訊。