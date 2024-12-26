我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著川普（Donald Trump）重返白宮，與他關係密切的億萬富翁馬斯克（Elon Musk）動向備受關注，馬斯克母親梅耶（Maye Musk）與中國的淵源也受到討論，梅耶曾自稱「幾乎每個月都會去」中國，代言床墊又出自傳，宛如「銀髮網紅」，被視為可能可以扮演馬斯克與中國之間的橋樑。根據《衛報》報導，梅耶去年就已成為中國Oppo手機的全球大使，今年9月又成為中國床墊品牌「aise寶褓」的全球代言人，上月還出席aise寶褓上海旗艦店的開幕活動。梅耶在中國更出版了中文自傳，並自豪稱自傳在中國是「暢銷書」。報導指出，梅耶在中國就像是一位網紅，在社群媒體上擁有大批追隨者，在小紅書有近58萬人追蹤，在抖音也有35.6萬名粉絲。梅耶從不吝於讚美中國，稱自己「幾乎每個月都會去」，並說中國在基礎設施方面非常先進，讓她留下深刻印象。已經有人預期梅耶很快就會在中國建立自己的個人品牌，並將梅耶與前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）相提並論，認為她能夠成為馬斯克的「秘密武器」，以民間友人的身份擔任中美之間的橋樑。馬斯克在中國也頗受歡迎，被認為可能在川普政府中發揮親北京的影響力。