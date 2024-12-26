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民眾黨主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金弊案，檢方今（26）日依違反違背職務收受賄賂、圖利等4大罪起訴，並向法院求處柯文哲28年半徒刑。民眾黨中央組織部發布集結令，要求「公開審理，釋放柯P！」民眾黨立委黃國昌也喊支持。民眾黨中央組織部指出，「USB、隨身碟？沒有時地物的羅織之罪，你能接受嗎」、「今天我們齊聚北檢，不僅是為了聲援，還要堅持伸張司法正義！在一個應以事實為根基的社會，卻出現了缺乏時地物證據的起訴罪名，這不僅挑戰了法律的公正性，更威脅了我們每個人的基本權利。」民眾黨中央組織部要求「公開審理，釋放柯P！」12月26日（四）晚上6點，臺北市中正區博愛路131號北檢前集結！你的聲音，決定司法的未來。民眾黨中央緊急應變小組今日下午在台大國際會議中心召開「政治追殺 司法不公 民主倒退」國際記者會。媒體詢問，小草在北檢集結抗議，民眾黨公職會不會「路過」北檢？民眾黨黃國昌回應表示，民眾黨絕對支持的司法獨立跟公正，但正因為支持司法獨立跟公正，他們沒有辦法接受過去這段時間，賴清德政權為了對付最主要的政治對手，濫用司法進行政治追殺的行為，偵查已經終結，台北地院的審理，公開審理是所有法治國家最重要的基本原則。黃國昌表示，有自主的公民、柯文哲支持者、民眾黨支持者要到台北地院外，他們自主的想要希望表達對柯的支持與關切，這是憲法保障的基本權力，民眾黨對此表示感謝、支持，若現場人數到達一定數量時，民眾黨工職也是公民的一份子，「共同加入關心主席、支持主席的行列，我相信也是非常自然的事情。」