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▲醫改會認為，《老人福利法》修法朝向讓大多數65歲以上人口免繳保險費導致3大惡果。（圖／醫改會）

立法院將在明日審議《老人福利法》第22條修正案，65歲以上長者健保費由中央政府全額補助，台灣醫療改革基金會今（26）日對此深表遺憾與嚴正的譴責，並認為此修法朝向讓大多數65歲以上人口免繳保險費導致深化世代對立、違反量能負擔、侵蝕健保永續等3大惡果。醫改會指出，台灣面臨超高齡化、少子女化社會的挑戰，修法若通過，免繳保費的長者將從4.7%恐直接跳到83%，並非實質的排富。伴隨每年受薪人口因少子女化減少，將加重年輕世代的負擔，動搖健保根基。再來，健保的「量能負擔」機制，是讓有能力的人多幫一點，達到自助互助的精神。免繳保費的長者換算月薪是受薪勞工薪資中位數的1.08～2.43倍，並不一定是顯著有財務困境的族群。有能力的國人，都應該負擔保險費用，否則是違反量能負擔。醫改會也表示，健保正面臨「前方吃緊、後方緊吃」困境，現行挹注弱勢長者20億，修法通過後費用將來到300多億元，25年後翻倍來到600多億元。加上國內財稅資料限制，帳面上沒收入，不代表真的沒收入，可能無法辨識真正面對財務困難的族群。若預算編列不穩定，將會直接衝擊健保財務、侵蝕健保永續。醫改會觀察，65歲以上的長者面對社會生活改變、長期照顧、慢性病照護、共病管理等問題，需要多元的社區支持、健康促進、醫療與長照方案，其核心需求不一定是繳不起健保費而形成的就醫障礙，「免繳保費」不是問題的唯一解方。醫改會呼籲，全民健保是「社會保險」而非「社會福利」，政策不應深化世代對立，並無視對健保的財務衝擊，最後這些惡果將由全民來承擔。