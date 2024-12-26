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▲中鋼公司開發成功5G天車遠程操控系統，深化5G結合AI前瞻技術。(資料照／記者黃守作攝)

▲中鋼公司董事長黃建智說明開發成功5G天車遠程操控系統的情形。(資料照／記者黃守作攝)

中鋼公司開發成功5G天車遠程操控系統，天車操作員運用天車遠程操控系統後，可在地端遠程跨區駕駛多部高空天車，每位操作員練就遠端「隔空駕駛」天車的新技能。中鋼公司於2015年投入無人化天車研究，2018年自主開發天車AI技術及完成首部天車改造，也於2020年建立雙天車協同作業及防撞AI技術，繼去(112)年提升天車速度控制相關AI技術後，今(113)年成功運用5G無線傳輸建立5G天車遠程操控系統，樹立智慧倉儲發展新里程碑。中鋼公司董事長黃建智表示，隨著我國網通產業開放5G網路關鍵技術自主能力後，中鋼公司為強化鋼品倉儲區安全性及提升天車駕駛操作效率，今年攜手中華電信公司在小港廠的熱軋鋼捲倉儲區內建置5G無線專網，將自行研發的天車AI技術結合5G傳輸大頻寬、低時延與廣連結特性，成功開發天車遠程操控系統，成為國內首家導入運用5G天車遠程操控技術的企業。黃建智說，中鋼開發天車遠程操控系統後，操作員的作業環境，可從高空控制室轉移至地端控制中心，且能在同一操作台，駕駛多部跨場域天車，實現「人機協作」目標，未來將進一步開發自動駕駛輔助功能，以節省操作員60%作業時間，並持續深化5G結合AI前瞻技術在天車吊運之相關應用。黃建智指出，天車是鋼鐵生產中不可或缺的重要設備，主要用於搬運重型鋼材、機具或相關材料，而傳統天車需要駕駛員爬梯進入天車的控制室，再以高空操作視野來執行吊運作業，完成單部天車吊運後的操作員，又必須移動到其它部天車駕駛，難以顯著提高整體倉儲效率，且潛藏工安風險。黃建智並說，近年來隨著遠距離5G無線傳輸技術的蓬勃發展，中鋼在小港廠區的熱軋鋼捲倉儲區內，導入中華電信商用5G SA核心網路及仁寶基地台，再結合5G廣連結特性自行開發AI輔助技術，完成5G天車遠程操控系統建置，使得單部天車上的12支高解析度攝影機影像，能即時傳輸到地端操作台螢幕，操作員透過此一系統無須進入高空天車控制室執行吊運作業，亦可同步跨區駕駛多部天車，致個個練就遠端「隔空駕駛」天車的新技能。黃建智並指出，中鋼成功將5G超低延遲及廣連結技術應用於駕駛天車吊運作業，經系統實證結果顯示，遠程操控控制命令傳輸至高空天車的時間低於20毫秒，天車攝影機影像回傳地端操作台螢幕的時間也低於200毫秒，兩項技術指標均成為產業界標竿，該公司將持續提高天車運行效率與穩定性，以樹立智慧倉儲發展新里程碑。