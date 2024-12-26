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▲「玉里橋頭臭豆腐台北店」正式營業不到一週，Google評論上被狂刷一星負評，多是抨擊業者沒做好排煙處理，臭味飄散四溢。（圖／翻攝Google評論）

▲玉里橋頭臭豆腐於今年1月台北快閃店時，也曾歇業稱是為了改善設備。（圖／記者葉盛耀攝）

被許多網友封為「臭豆腐天花板」之稱號的花蓮玉里橋頭臭豆腐，還在美食節目《夜市王》中獲選全台夜市臭豆腐第一名，被稱為「夜市最強臭豆腐」。今年１月時曾經到台北中山商圈開設快閃店造成轟動，此時2024年底之際開設了台北店，地點在大直美麗華對面，也就是劍南路捷運站對面。但近日「玉里橋頭臭豆腐台北店」卻被附近居民於Google評論上狂刷1星負評，原因是店家臭豆腐的臭味瀰漫整條街，甚至也有人提到一走出捷運站就會聞到臭味花蓮的排隊名店「玉里橋頭臭豆腐」，除了年初到台北中山區開設快閃店之外，還陸續在宜蘭礁溪、桃園、基隆都開設了新分店。如今又開設「玉里橋頭臭豆腐台北店」，落腳在大直美麗華對面。但「玉里橋頭臭豆腐台北店」新開店營業不到一週就已被民眾抗議，紛紛到店家的Google評論上留言狂刷1星負評，大多提到店家的臭味太擾民。包含「唉…遇到住家樓下開臭豆腐店真的很衰，不只樓梯間充斥著臭豆腐味，晚上關門了招牌燈也不關，不覺得浪費電嗎」、「很沒公德心，」、「那個味道如果不改善身為附近居民真的覺得很困擾，只臭在你們家門口也就算了，，這裡是市區，不像花蓮一樣腹地開闊附近無住戶欸。」事實上，今年1月在中山區開設快閃店時，就已發生過類似狀況，因為被衛生局勘驗後而需要改建設備，因此當時無預警歇業了好多天。而往年全台各地臭豆腐業者被鄰居檢舉的案例也不少，只要環保局派人到現場化驗，臭味指數超過標準值時，就會被開罰，據空氣污染防制法第三十二條規定，在各級防制區及總量管制區內，不得有下列行為，其中禁止行為就包含「餐飲業從事烹飪，致散布油煙或惡臭。」