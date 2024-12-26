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▲大港開唱明年3/29、30在高雄駁二藝術特區登場！首波陣容邀請美國迷幻搖滾樂團The Flaming Lips。（圖／出日音樂提供）

邁入第16屆的大港開唱Megaport日前宣布，將於2025年3月29日、30日在高雄駁二藝術特區盛大登場，首波演出陣容終於揭曉，特別邀請榮獲葛萊美多項大獎，且獲封「死前必看樂團」之一的美國迷幻搖滾樂團The Flaming Lips烈火紅唇合唱團震撼登台，這次不但是他們相隔12年再次造訪台灣，也是成團超過40年首度來到高雄熱情開唱，勢必將帶來不同凡響的實驗音樂現場 。大港開唱門票確定在1月13日正式啟售。成軍於1983年的烈火紅唇合唱團，來自美國奧克拉荷馬州，曾發行22張錄音室作品，贏得3座葛萊美殊榮，也收穫無數音樂獎項與傳媒大獎，過去多張作品以獨有迷幻搖滾風格，展現另類藝術價值，深受樂評喜愛，更是NME、滾石雜誌、Pitchfork等指標性音樂媒體年終榜常客，英國Q雜誌更把The Flaming Lips評選為「死前必看的50支樂團」之一。烈火紅唇合唱團不僅在歐美樂壇擁有一席之地，過去也跟許多音樂人跨刀合作，包含小野洋子、Coldplay酷玩樂團主唱Chris Martin、Miley Cyrus麥莉希拉、The Chemical Brothers化學兄弟等，都曾共同帶來精采音樂作品，也獲得極大迴響。烈火紅唇合唱團近年慶祝《Yoshimi Battles the Pink Robots》專輯發行20周年，啟動全新世界巡迴，其中一站便是大港開唱，也是樂團相隔12年之久再度有機會造訪台灣。大港開唱表示：「很開心本屆演出陣容由The Flaming Lips揭開序幕，這也是多年之後再次有歐美樂團插旗，代表大港接下來會開始往更多元的選團方向前進。」