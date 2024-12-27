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▲《照明商店》由《MOVING異能》備受讚譽的作家姜草打造，故事聚焦於一間隱身黑暗巷弄的「照明商店」。（圖／Disney+ 提供）

▲姜草創作一貫擅長的「生死世界觀」主題，《照明商店》通過奇幻的設定，探討人們在生命與死亡之間的糾葛，直擊靈魂深處的情感核心。（圖／Disney+ 提供）

Disney+ 2024年度韓劇鉅作《照明商店》自12月初全球首播以來，以僅僅12天的觀看統計數據便刷新紀錄，榮登Disney+ 全球首播規模最大的韓國原創影集寶座，並成為平台史上觀看數第二高的韓國原創影集，僅次於現象級熱劇《MOVING異能》。這部由IMDb力薦的超自然懸疑影集，憑藉強大的劇情深度與情感共鳴，迅速霸榜台灣、韓國等多地的觀看率排行榜，成為2024年當之無愧的「韓劇神作」。《照明商店》由《MOVING異能》備受讚譽的作家姜草打造，導演則是《MOVING異能》中飾演體育老師的演技派演員金熙元，演而優則導，執導其導演處女作，並由朱智勛、朴寶英、李姃垠等多位實力派演員共同主演。故事聚焦於一間隱身黑暗巷弄的「照明商店」，這裡的燈泡並非普通商品，而是生命的象徵——亮著的是生，壞掉的是死。在店老闆每日例行擦拭燈泡的平靜生活中，顧客們因各自的執念接踵而來，掀開一段段充滿人性深度的故事。正如姜草一貫擅長的「生死世界觀」，《照明商店》透過奇幻的設定，探討人們在生命與死亡之間的糾葛，直擊靈魂深處的情感核心。從懸疑驚悚的氛圍逐漸過渡到溫暖感人的情節，這部劇可謂是「韓劇界的心靈雞湯」，不少名人看完一致推薦陶晶瑩表示：「看完後不再執著貪嗔痴，想緊緊擁抱身邊人。」膝關節直言：「上半場驚悚抖抖，下半場感動多多。」梁赫群則形容「今年度最感人的韓劇影集」李佳穎也評論「劇情超反轉，一秒就被觸動」影評「那些電影教我的事」更盛讚「2024突然橫空出世的神劇」！Disney+《照明商店》帶來的不僅僅是視覺衝擊，更是觸及觀眾心靈的深刻體驗，如果你曾經失去至親、面對遺憾，這部劇將成為你的一場心靈治癒之旅。《照明商店》共有8集，現已全集上線，觀眾可以一次追完這段充滿懸疑與感動的奇幻旅程，特別提示劇情在第4集末開始反轉，第5集像是一層一層剝開洋蔥，開始解謎每個角色背後故事外，也讓觀眾哭掉一包又一包的衛生紙！耐心觀看，將會發現更深層的意義與感動！2024年，Disney+韓劇再度掀起全球熱潮，誠摯邀請所有觀眾走進《照明商店》，與劇中角色一起探討執念與放下的意義，感受光明與黑暗之間的生命力量。