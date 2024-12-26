我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨上週於立法院強行通過《選罷法》、《財劃法》與《憲訴法》，行政院長卓榮泰今（26）日於行政院會上表示，這修法對國家五院憲政體制及人民權益帶來重大影響，提及政院僅收到《憲訴法》公文，其他兩案尚未收到，站在身為憲政機關的立場上，維護五院體制運作，並且捍衛國民的公民權、參政權、罷免權，研擬三項法案的救濟，對於《財劃法》期盼在未來努力之下能夠力挽狂瀾、導回正軌。對於國民黨強行通過爭議三法，卓榮泰說，這對國家五院憲政體制及人民權益帶來重大影響，對中央財政的影響更是非常嚴重。到目前為止，行政院已收到《憲訴法》部分修正條文公文，其他兩案尚未收到，在收到後，行政院將以非常謹慎的態度，站在身為憲政機關的立場上，維護五院體制運作，並且捍衛國民的公民權、參政權、罷免權，研擬三項法案的救濟。針對《財政收支劃分法》，卓榮泰表示，新版財劃法只談分錢、不談權責，在沒有詳細計算下倉促通過，是修法當中非常大的缺失，請各部會首長持續透過各種管道向社會大眾清楚說明，預算執行上所受到的衝擊和重大影響，並表示期盼在未來努力之下能夠力挽狂瀾，將財劃法導回正軌，讓中央政府保有適度財政力來做運用和調配。卓榮泰也說，當國會民意代表通過對自己利益身分保障的法案，是否符合人民與民意代表之間訂下的選舉契約、是否符合憲政精神，以及人民在行使罷免權時，又將受到什麼限制。此外依照新版《憲法訴訟法》規定，再加上日前國會未同意任何一位大法官人選，此舉將造成憲法法庭無法運作，等同廢掉司法院的重大功能。最後卓榮泰說，基於以上各項理由，行政院將會站在應該有的角度和立場，維護各種權益；至於會針對哪些法案提出覆議，行政院將在收到正式公文後，徵詢專家學者進一步研議。