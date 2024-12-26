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▲明（27）日各地都有降雨機會，不過是雲多偶有小雨，不會有猛烈降雨。（圖／中央氣象署提供）

▲週日清晨、週一清晨受到輻射冷卻影響，低溫跌破10度，這波為入冬以來最強冷空氣，尤其是週日清晨有一小段時間特別寒冷。（圖／中央氣象署提供）

入冬最強冷氣團來了！中央氣象署預報指出，明（27）日首波強烈大陸冷氣團南下，溫度逐日下降，各地先濕冷後乾冷，最低溫時間在周日清晨，由於輻射冷卻作用影響，局部地區恐出現攝氏10度以下低溫，寒冷程度直逼寒流。中央氣象署官欣平預報員指出，受到南方雲系以及強烈大陸冷氣團南下影響，這，未來天氣先濕冷後轉乾冷。明（27日）冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，各地高溫跌破20度，中南部高溫僅攝氏18度，夜間清晨低溫剩攝氏14度至16度。明（27）日各地都有降雨機會，不過是雲多偶有小雨，不會有猛烈降雨，其中基隆北海岸、大台北有局部短暫雨，其他地區零星短暫雨。雨勢到了週六（28日）就會趨緩，週日天氣轉乾，不過這波強烈大陸冷氣團則是在週末最寒冷。週六、週日28日、29日受到強烈大陸冷氣團影響明顯，各地偏冷，中部以北、東北部約攝氏11度至13度，週日清晨、週一清晨受到輻射冷卻影響，低溫跌破10度，這波為入冬以來最強冷空氣，尤其是週日清晨有一小段時間特別寒冷，冷的程度接近寒流。週日白天、下週一（29日至30日）短暫回溫，跨年夜（31日）東北季風增強，北部、東北部低溫攝氏13度、14度，迎風面雲量增多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭雲多下小雨，不過目前跨年夜、元旦為預報後期．需要進一步觀察。