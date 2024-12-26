我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年即將過去，摩根士丹利（Morgan Stanley；大摩）發布一則最新預測報告，列出明年全球市場可能出現的十大意外事件，其中，美元貶值竟位列第一。大摩這份預測報告是由分析師洪巴赫(Matthew Hornbach)和瓦卓斯(Andrew M Watrous)所發布，大摩預測，明年美國財政赤字不會像預期的那麼激進，有望減少，德國和中國的財政支出將擴大，可能導致美國、歐洲和中國的利率趨同，引發美元的大幅貶值。大摩預計，2025年美國公債需求將強於預期，主要由銀行、外資和退休基金購買推動，這將使美國長期公債殖利率維持在相對較低水準。儘管市場普遍對歐元前景持悲觀態度，但摩根士丹利認為，降息幅度強於預期、貿易衝擊沒有預期那麼嚴重，以及資本大規模回流的情況下，歐元有望「大放異彩」 。大摩預測的2025十大意外，除了前列的美元貶值位列榜首、歐元異軍突起、美債需求強勁、此外還有SOFR（擔保隔夜融資利率）利率利差曲線變平、英國央行縮短寬鬆週期、日本公債曲線趨平、10/30年期歐洲債券殖利率曲線趨平、美元可能不會對關稅做出太大反應、美國通膨預期下降、新興市場地方債務反彈。